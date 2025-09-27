NISMOのワークスデモカーを意識してカスタムしました！ニッサン スカイライン(ER34)【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「スカイライン」。GT-RはR34までが対象となり、会場にはさまざまなスカイラインが並ぶことになりました。
それではスカイラインオーナーの車両を紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：おきさん
年齢：30代
車両名：ニッサン スカイライン
年式：2000年式
型式：ER34
主な使用シーン：レジャー、ドライブ
所有歴：12年（2024年時点）
総走行距離：135,000km
年間走行距離：5,000km
※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
「ワンオーナー、記録簿あり、車庫保管が購入の決め手となりました」
ノーマルから変えた経緯
「カスタムが好きだから。あとは見た目の満足度ですね」
良い点・こだわりのポイント
「NISMOのワークスデモカーを意識しつつ、カーボンパーツやスウェードを使用して上質さを引き立てています」
外装関係
BNR34用 NISMOエアロ
オオクボファクトリー 4ドアGT-Rキット
内装関係
パネル類：APM カーボンパネル
内装類：パネルスウェード施工
シート：BRIDE EUROSTAR セミバケットシート
足回り
ダンパー：XYZ レーシングダンパー
アッパーアーム：イケヤ フォーミュラ アッパーアーム
ホイール：NISMO LM GT4
排気系
マフラー：NISMO BNR34 GT-R用 マフラー
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する
「モーニングミーティング」とは？
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！
開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）
開催時間：7:00～9:00
