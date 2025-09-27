「痺れる辛さがクセになる」と大ブーム “麻辣湯”をおうちで楽しむ、おすすめ商品7選
今、体を温めて代謝を促進する効果も期待できると大ブームの「麻辣湯」。唐辛子の辛さと花椒（ホアジャオ）の痺れる刺激がクセになり、一度食べたらリピーターになる人が続出している。寒い季節はもちろん、冷房で冷えやすい夏にもぴったり。今回は自宅で簡単に楽しめる麻辣湯商品を紹介する。
【写真】専門店級…！グルテンフリーで罪悪感なく楽しめる本格派カップ麻辣湯
■医食同源ドットコム 麻辣湯 (マーラータン) 88g × 12食 グルテンフリー さつま芋麺使用
本格的な味を手軽に楽しめるカップタイプの麻辣湯。グルテンフリーのさつま芋春雨を使用しており、もちもちとした食感とヘルシーさが魅力。スープは唐辛子と花椒の香りがしっかり効いていて、辛さと痺れのバランスも抜群。自宅やオフィスでも専門店さながらの麻辣湯を楽しめる。12食セットなのでストックにも便利で、ダイエット中でも満足感を得られる一杯。
・グルテンフリーでヘルシーなさつま芋春雨を使用
・カップタイプなのに本格的な辛さと痺れ
・12食入りでストックしておけばいつでも楽しめる
■【マーラータン セット】麻辣藤椒香醤 + 平太春雨 + 白きくらげ + 黒きくらげ
本格的な麻辣湯をゼロから楽しみたい人に向けた豪華セット。スープベースとなる「麻辣藤椒香醤」に、平太春雨（タンミョン麺）、さらに白きくらげと黒きくらげまで揃っており、自宅でお店さながらの麻辣湯を作れる。具材を追加すれば、オリジナルの一杯に仕上げられるのも魅力。複数人でシェアしながら食べるのにも最適。
・グザイも揃った本格派セット
・平太春雨で食べ応えあり
・自分好みにカスタマイズできる
■SPANION 麻辣湯の素 70g
簡単に麻辣湯を作りたい人におすすめのスープの素。唐辛子と花椒の豊かな風味が凝縮されており、お湯に溶かすだけで本格的なスープが完成する。冷蔵庫にある具材を入れるだけで、自分好みの麻辣湯を気軽に楽しめる。
・お湯に溶かすだけの簡単調理
・好きな具材でアレンジ自由自在
・少量サイズで試しやすい
■ミツカン 麺&鍋大陸 麻辣火鍋スープの素 1080g
鍋料理にぴったりの「麻辣火鍋スープの素」。ミツカンならではのコクとバランスの良い味わいで、辛さの中にも旨味を感じられるのが特徴。春雨を入れれば麻辣湯としても楽しめ、ラーメンスープとしても使える万能さが魅力。大容量サイズで、家族や友人との食卓にも向いている。
・鍋にも麺料理にも使える万能スープ
・辛さと旨味のバランスが絶妙
・大容量でコスパも良し
■【公式】七宝麻辣湯 おうちでチーパオ 2食
東京・新宿発の人気店「七宝麻辣湯」の味を自宅で楽しめる公式セット。春雨、塩だれ、特製醤、辛粉が一食分ずつ揃っており、お店と同じ味を簡単に再現できる。具材を足せばボリューム満点で満足度の高い一杯になる。辛さの調整もできるので、幅広い層が楽しめる。
・人気専門店の味をそのまま再現
・必要な材料がすべて揃った便利なセット
・辛さを調整して好みに合わせられる
■楊國福経典麻辣湯（麻辣味）カップ 121g (3点)
中国国内で大人気の「楊國福麻辣湯」がカップになった商品。手軽に作れるのに、本格的な辛さと痺れを味わえる。麺とスープの相性が良く、スパイシーな香りが食欲をそそる。外食気分をおうちで味わいたい人におすすめ。
・中国で人気の味をそのまま楽しめる
・カップタイプで手軽に作れる
・香り高いスパイシーなスープ
■海底撈 MagicCook 麻辣湯 さつま芋麺使用 102g
世界的に有名な火鍋チェーン「海底撈（ハイディラオ）」の麻辣湯。さつま芋春雨を使用しており、つるんとした喉ごしとスープの絡みの良さが特徴。持ち運びや保存もしやすく、自宅やアウトドアでも本格的な一杯を楽しめる。辛さの中に旨味があり、満足度の高い味わい。
・世界的有名チェーンの味を再現
・さつま芋春雨でヘルシー＆本格的
・保存性が高く持ち運びにも便利
麻辣湯は今や大ブームになっていて、お店で食べるだけでなく自宅でも手軽に楽しめる商品が充実している。カップタイプならオフィスでもサッと食べられ、本格セットなら家族や友人とシェアしながら楽しめる。代謝促進やデトックス効果も期待でき、健康や美容を意識する人にもぴったり。痺れる辛さとクセになる刺激を、おうちで思う存分楽しんでみてほしい。
