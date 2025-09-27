『スパイダーマン』全8作とスピンオフ全6作を収録した究極のボックスセットが発売決定

大いなる力には、大いなるボックスセットが伴う。『スパイダーマン』実写映画8作と、スパイダーマンのスピンオフ作品全作品をまとめて収録した4K UHD/ブルーレイBOXが、2025年12月24日（水）に発売される。

3シリーズ、3人のピーター・パーカー、8つの物語が集結。実写版スパイダーマンのすべてが詰まった究極BOX。シリーズ毎の魅力を存分に味わえる豪華BOXをコレクションしよう。

それぞれのシリーズで描かれる、異なる世界観と成長物語。映画史に残るヒーローの進化をパッケージとして楽しめ、レガシーを感じられるこのBOXはファンには堪らない。映像技術、演出、キャラクターの変遷も一望でき、それぞれの作品、シリーズ、キャスト毎の魅力をより感じられること間違いなし。

トム・ホランド主演シリーズ（MCU版）4作目となる新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』も2026年7月31日に全米公開予定、日本公開は2026年夏公開予定。最新作に備えてこれまでの作品を振り返るだけでなく、手元に置けばスパイダーマン愛が更に高まること間違いなし！ファンなら絶対に押さえておきたい“予習・復習”BOXとしても活用できる。2025年12月24日（水）発売、４K UHD BOX 26,400円（税込）、ブルーレイ BOX 13,200円（税込）。

ブルーレイ映像特典

トビー・マグワイアとJ・K・シモンズによる音声解説 製作スタッフとキャストによる音声解説 視覚効果デザイナーとスタッフによる音声解説 スパイ ダーマン：21世紀の神話 メイキング・ドキュメンタリー “ スパイ ダー・マニア”スペシャル NGシーン集 監督プロファイル：サム・ライミ 音楽家プロファイル：ダニー・エルフマン 撮影の舞台裏 (7種) スクリーン・テスト集 (4種) ミュージック・ビデオ集 (2種) イースター・エッグ集 (6種) オリジナル予告編集 (2種)

VH1 Goes Inside Spider-Man (日本語字幕なし) 『 スパイ ダーマン2.1』製作秘話 大いなる努力、大いなる顕彰 『 スパイ ダーマン3』の悪役たち ミュージック・ビデオ："オーディナリー" by トレイン キャストと製作スタッフによる音声解説（劇場公開版） 製作者と脚本家による音声解説（エクステンデッド版） テクニカル・スタッフによる音声解説（劇場公開版） ダニー・エルフマンによる曲作り/アングル1 ダニー・エルフマンによる曲作り/アングル2 ヒーローの危機 ピーターを愛した女性たち NGシーン集 視覚効果の製作過程 ウィレム・デフォー／ギャグ・リール アルフ レッド・モリーナ／ギャグ・リール オリジナル予告編集 (3種)

サム・ライミ監督とキャストによる音声解説 製作スタッフによる音声解説 NGシーン集 メイキング・ドキュメンタリー集 (9種) ミュージック・ビデオ："シグナル・ファイア"by スノウ・パトロール オリジナル予告編集 (4種)

重力に挑む スパイ ダーマン：驚異のス タント オリジナル予告編集 (3種) Exclusive Look Behind the Scenes of The Amazing Spider-Man(日本語字幕なし） 製作スタッフによる音声解説 (マーク・ウェブ／アウィ・アラド／マット・トルマック) リザードの解剖学 スパイ ダーマン：ヒーローの誕生 CG映像ができるまで (4種) 未公開シーン集 (11種)

製作スタッフによる音声解説 未公開シーン（13種）ピーターが実の父に再会！？劇場版ではカットされた幻のエピソード「父との再会」ほか、ここだけで明かされる衝撃のエピソード満載！ マーク・ウェブ監督による未公開シーン音声解説 前作で学んだ教訓 作品の発展と演出 ニューヨークの魔法 大都会での撮影とアクション スパイ ダーマンの３人の敵 それぞれの挑戦 より危険な世界へ ゴブリンとエレクトロの変身 驚きの技術 視覚効果について スパイ ディの復活 音楽と編集 マーク・ウェブによる音楽解説 ミュージック・ビデオ：アリシア・キーズ“イッツ・オン・アゲイン” 日本語吹替版エンディング・テーマ 中島美嘉×加藤ミリヤ「Fighter」Spider-Man: Homecoming トム・ホランド による特典イントロダクション スパイ ダーマン・スタディガイド スパイ ダーマンを探して ジョン・ワッツ：学級委員長 “ スパイ ダーマン”の悪役たち 絡み合ったクモの糸 スパイ ダーマンのス タント 戦いの余波 バルチャー出陣 スパイ ダーマンのメリットとデメリット フォト・ギャラリー 未公開シーン（10種） キャプテン・ アメリカ からのメッセージ（4種） NGシーン 「 スパイ ダーマン：ホームカミング」VRトレーラー 「Marvel's Spider-Man」ゲーム紹介

ショートフィルム：ピーターのやることリスト NGシーン 未公開シーン（5種） 先生たちの旅の心得 ス タント の舞台裏 ピーターの成長 スパイ ダーマンのスーツ ミステリオの正体 ファー・ファー・ファー・フロム・ホーム 二人三脚 フューリーとヒル ギンター・リヴァ効果 メイおばさん、ありがとう イースター・エッグ紹介 ザ・ブラザーズ・トラスト プレビズ（5種） 「Alex Rider」オリジナル予告編 …ブルーレイのみの収録

UHD映像特典

NGシーン イースター・エッグ紹介 マルチバースにおけるアクション トムと スパイ ダーマンの軌跡 3人の スパイ ダーマン 卒業 ドクター・ストレンジの登場 マルチバースのヴィランたち 監督ジョン・ワッツの紡ぐ糸 スパイ ダーマンたちの対談 シニスター・サミット 「デイリー・ビューグル」チャンネル（3種） プレビズ（2種） 劇場用マーケティング映像（3種）映像クリップ集 キャスト＆スタッフ映像クリップ集 キャスト＆スタッフ映像クリップ集 キャスト＆スタッフ映像クリップ集 キャスト＆スタッフ製作スタッフによる音声解説 映像クリップ集 キャスト&スタッフ スパイ ダーマン・スタディガイド フォト・ギャラリー 映像クリップ集 キャスト＆スタッフ

※本商品の収録内容は、映像特典を含め既発のUHB-32161/UHB-34801/UHB-44954/UHB-80246/UHB-80400/UHB-81167/UHB-81557/UHB-81729のブルーレイディスク、4K ULTRA HDディスクと同内容になります。

※商品の仕様は変更となる場合がございます。

影の存在が物語の中心人物としてダーク且つリアルなトーンで描かれている全6作品。彼らを深く知ることで、スパイダーマンの世界観をより楽しめること間違いなし。

敏腕記者である主人公が、地球外生命体＜シンビオート＞に寄生され力を得た「”最悪”の存在」ヴェノム。多くの命を救う天才医師であり、人間としての尊厳を失わない自制心を持とうと葛藤する姿と、血への渇望を抑えきれないという二面性を持ち、ヒーローでもヴィランでもない深みのあるキャラクター、モービウス。また、他のスパイダーマン関連キャラクターとは一線を画し、未来が見えるという不思議な力を使うマダム・ウェブ、ライオンの血が体内に入ったことで、＜百獣の王＞の力を持つことになるクレイヴン。 各キャラクターがスパイダーマンとは異なる異形の姿や特殊能力を持ち、視覚的にも強烈な印象を残す。単なる「悪役」や「支援者」ではなく、複雑な背景や人間性によって深みのあるキャラクターとして描かれており、ヒーロー以上に人間的である姿は観る者の心に深く刺さる。

『ヴェノム』シリーズはバディもの＆ブラックコメディ、『モービウス』はSF、はミステリー、『クレイヴン・ザ・ハンター』はアクションと復讐劇…など、キャラクターの魅力のみならず各作品様々な側面で楽しめる。気分によっていつでもご自宅で好きな世界と一緒に過ごそう。2025年12月24日（水）発売。４K UHD BOX 19,800円（税込）、ブルーレイ BOX 9,900円（税込）。

ブルーレイ映像特典

『ヴェノム』

『ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ』

『ヴェノム』ポップアップトリビア 未公開シーン (3種) スクリーンに飛び出したシンビオート 常識破りなヒーロー 凶暴な“庇護者” R・フライシャー監督とヴェノム ヴェノムの実写化 シンビオートの秘密 プレビズ (8種) ミュージック・ビデオ：「ヴェノム」by エミネム ミュージック・ビデオ：「サンフラワー」by ポスト・マローン＆スウェイ・リー (『 スパイ ダーマン： スパイ ダーバース』より） 『 スパイ ダーマン： スパイ ダーバース』先取り映像

アクション・シーンができるまで 未公開シーン（6種） プレビズ（3種） NGシーン エディとヴェノム：おかしな二人 イースター・エッグ紹介 クレタス・キャサディについて 真実の愛：クレタスとシュリーク カーネイジのつくり方

『モービウス』

NGシーン 混沌の創造主：脚本家から監督へ 解き放たれたヴェノム：アクションとス タント 仲間が語るトム・ハーディ ヴェノムを支える実力者たち チェン夫人がすべてを明かす 未公開シーン(7種) プレビズ(2種)

NGシーン 『モービウス』の スペシャリスト たち 偉大なるアンチヒーロー 個性あふれるキャストたち 華麗なるス タント イースター・エッグ紹介 人間から吸血鬼へ：視覚効果の世界 劇場用マーケティング映像（4種）

『クレイヴン・ザ・ハンター』

キャスティングについて マ ダム ・ウェブと スパイ ダーウーマンたち NGシーン ス タント はクモの動き イースター・エッグ紹介

UHD映像特典

ヴェノム

ＮＧシーン クレイヴンの映画デビュー 野獣のごとく：狩りのス タント 仲間と敵対者：最高のキャスト 未公開シーン(4種) スパイ ダーマン： スパイ ダーバース』先取り映像

※本商品の収録内容は、映像特典を含め既発のUHB-81443/UHB-81718/SPUF1026/UHB-81769/SPUF-1004/SPUF-1029のブルーレイディスク、4K ULTRA HDディスクと同内容になります。

※商品の仕様は変更となる場合がございます。

権利元：株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

「スパイダーマン(TM) 8ムービー・コレクション」

(C) 2002, 2004, 2007, 2012, 2019 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. (C) 2014, 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and LSC Film Corporation. All Rights Reserved. (C) 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: (C) & (TM) 2025 MARVEL

「ヴェノム｜ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ｜ヴェノム：ザ・ラストダンス｜モービウス｜マダム・ウェブ｜クレイブン・ザ・ハンター ６ムービー・コレクション」

(C) 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. and Tencent Pictures (USA) LLC. All Rights Reserved. (C) 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. (C) 2022, 2024 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: (C) & (TM) 2025 MARVEL