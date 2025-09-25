犬が食べ続けたがる理由

健康状態や体重に合わせて、愛犬に適切な食事量を与えている飼い主は多いでしょう。中にはおやつの量やカロリーまでしっかり管理している方もいるかもしれません。

しかし、ごはんを一度も残したことがなかったり、いつまでもおやつを欲しがったりする姿を見て「この子はどれだけ食べれば満腹になるのだろう…」と思ったことはありませんか？

「犬はお腹いっぱいにならないのでは？」と感じた経験がある方もいるでしょう。

では、なぜ犬は食べ続けたがるのでしょうか。その理由と、過食を防ぐためにできる工夫を見ていきましょう。

1.満腹を感じにくい

犬が食べ続けたがる理由のひとつに「満腹を感じにくい」ということがあります。

犬にも満腹中枢は存在しますが、人間ほど敏感ではありません。これは「食べられるときにしっかり食べなければ生き延びられない」という野生時代からの本能によるものです。

もし犬が野生で生活していたとしたら、毎日狩りが成功するとは限りません。目の前に食べ物があるときに「今のうちに食べておこう」と考え、必要以上に食べてしまうのは、本能や生存戦略の名残と言えるでしょう。

2.飼い主が与えてしまう

犬が食べ続けたがるのは「飼い主が与えてしまう」ことも大きな要因です。

「もっと欲しい！」と催促されたときに一度でも与えると、「お願いすればもらえる」と学習してしまいます。

また、食べ物を欲しがって吠えたときに「静かにさせたいから」と与えてしまうと、「吠えれば食べ物がもらえる」と覚えてしまうのです。

3.栄養に不足や偏りがある

栄養が不足していたり、偏っていたりする場合も、犬が満腹感を得にくい理由となります。

長期間にわたって必要な栄養が足りていないと、体がそれを補おうとして食べ続けてしまうこともあります。食事内容のバランスを見直すことが大切です。

4.不安や退屈によるストレスがある

犬が過食する背景には、不安や退屈などのストレスもあります。

人間にもストレスから過食する人がいるように、犬も「食べることで気持ちを落ち着けよう」とする場合があるのです。

ストレス発散のために食べ物を探して歩き回り、見つからなければ食べ物ではないものを誤飲・誤食してしまう危険もあります。

5.病気による食欲の増加

病気が原因で食欲が増加することもあります。代表的なものは以下の通りです。

糖尿病 甲状腺機能亢進症 クッシング症候群

これらの病気では、症状のひとつとして食欲増加が見られることがあります。

犬の過食を防ぐためのコツ

過食を防ぐためには、飼い主が食事量をしっかり管理することが不可欠です。犬は自分で食事を用意できません。飼い主が与える量次第で過食にも健康維持にもつながります。

また、置き餌は避けましょう。決まった時間に食事を用意することで「ダラダラ食い」を防ぐことができます。

まとめ

犬が食べ続けたがる理由を5つ解説しました。

満腹を感じにくい 飼い主が与えてしまう 栄養に不足や偏りがある 不安や退屈による ストレス がある 病気 による食欲の増加

犬は満腹感を得にくく、食べられるときに食べようとする本能を持っています。過食は肥満や病気のリスクを高めるため、予防が必要です。

愛犬の食事を管理できるのは飼い主だけです。ごはんだけでなく、おやつの量や時間も決めて守りましょう。

また、食事内容や栄養バランスの見直しも過食予防につながります。

(獣医師監修：寺脇寛子)