【返して！月3万借金兄】兄に第一子が誕生。お披露目に来るらしいけれど…？＜第5話＞#4コマ母道場
自分の大切な家族がお金のピンチに見舞われてしまったら……「金銭的な余裕があったら助けてあげたいな」と思う人もいることでしょう。身内だから口約束で、利子もなし……など、条件をゆるめに設定する場合もあるかもしれません。しかし相手が「身内」であることに甘え、返済を滞らせてしまったら……あなたならどうしますか？
第5話 出産祝い、渡したくない
【編集部コメント】
子どもが好きで、親戚づきあいも大事にしているミズキさん。普段だったら喜んで出産祝いを用意するところですが、なにせ今回は、ケイシさんの借金返済が滞っている状態。「出産祝いと、ここ数か月の返済額を相殺する？ いや、それはあんまり？」とあれこれ思い悩み、頭の中が混乱してしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第5話 出産祝い、渡したくない
【編集部コメント】
子どもが好きで、親戚づきあいも大事にしているミズキさん。普段だったら喜んで出産祝いを用意するところですが、なにせ今回は、ケイシさんの借金返済が滞っている状態。「出産祝いと、ここ数か月の返済額を相殺する？ いや、それはあんまり？」とあれこれ思い悩み、頭の中が混乱してしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび