月に1回ペースでクルマを購入し、現在20台以上のクルマを所有している筆者。そんな著者が特にオススメする国産ミニバンを、今回はサイズが小さい順にみていきましょう。同氏の著書『損しない「クルマの買い方」大全』（KADOKAWA）より紹介します。

高級感ある内外装でリセールも良好！「トヨタヴェルファイア」の魅力

ラージサイズミニバンとしてはトヨタのアルファードとヴェルファイアがありますが、個人的にはヴェルファイア（スタート価格670万円から）を推したいです。

その理由としては、ヴェルファイアにのみ「エグゼクティブラウンジ」以外のグレードでも19インチアルミホイールが装備されるからです。アルファードの「Z」グレードでは18インチのみとなっていますが、ヴェルファイアの「Z Premier」では19インチ。ダークなメタリック塗装のアルミホイールはとても高級感があり、所有満足度は高いです。このホイールのためだけにヴェルファイアを選んでもいいのではと思えるほどです（笑）。

アルファードで19インチを装備するには、最上級グレードの「エグゼクティブラウンジ」を買うしかないのですが、さすがに法人でもない限りはプラス200万円以上は払えないと思います。

またヴェルファイアにのみ、サンセットブラウンというタンカラーのプレミアムナッパレザーシートが装備されており、この内装カラーもヴェルファイア専用色になっています。その分、価格はアルファードの「Z」より、ヴェルファイアの「Z Premier」のほうが高くなっています。

ヴェルファイアには2.4ℓターボモデルと、2.5ℓハイブリッドのパワートレインが用意されていますが、個人的にはハイブリッドのほうが上級ミニバンのキャラクターに合っている気がして、そちらを買いました。

アルファードでは2.5ℓガソリンモデルと2.5ℓハイブリッドが用意されているのが違いです。アルファードのガソリンモデルならスタート価格も540万円から（初期モデル）と、導入しやすい価格帯かつリセールも間違いなく良いので、オススメのグレードとなります。

ただし、この本を執筆している2024年12月時点ではアルファードとヴェルファイアの受注がストップしています。中古で探すのもアリですが、プレミア価格となっているので少し割高感はあります。即納できることを考えれば、多少のプレ値でも我慢してもいいかもしれません。

今後、受注再開した際には、上級グレード以外の安いグレードも追加されるとの噂なので、それらも要チェックですね。

国産ミニバンで1台を選ぶなら？

ミニバンはサイズが大中小とあるので、一概には言えませんが、この中で1台だけ選ぶとしたら、間違いなくヴェルファイアとなります。私の人生の中でもトップクラスに「買ってよかったクルマ」として挙げてもいいほど、とにかく満足度が高いクルマです。

立派な見た目、広くて豪華な室内、ハイブリッドの静粛性と燃費、どれをとっても不満がないです。何より、2列目と3列目に乗せた家族が一番喜んでくれるクルマでした。最高の親孝行クルマだと思います。

もし今、ヴェルファイアを失うことになったなら、中古でプレ値が付いていたとしても、即納できるヴェルファイアを買うかもしれません。そのくらい気に入っている一台ですね。

ミドルサイズミニバンの中から選ぶならステップワゴンですね。やはり広さと乗り心地、走りのしっかり感はライバル以上で不満がなかったです。

スモールサイズミニバンで選ぶならフリードです。

シエンタには電動パーキングブレーキが非採用ということもあり、日常の足として使う際に信号でのストップ＆ゴーでブレーキホールドがないのは痛いです。また、新型フリードは価格は高いですが、乗り心地や走りには満足しているのでオススメですね。

［図表1］トヨタ シエンタ 出典：『損しない「クルマの買い方」大全』（KADOKAWA）より抜粋

［図表3］ホンダ ステップワゴン 出典：『損しない「クルマの買い方」大全』（KADOKAWA）より抜粋

［図表6］トヨタ ヴェルファイア 出典：『損しない「クルマの買い方」大全』（KADOKAWA）より抜粋

※本記事のデータはすべて書籍発行時点の内容です。

ワンソクTube

クルマ買うチューバー／ブログ管理人