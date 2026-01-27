ミニバン×セダン日本自動車大学校（NATS）は、2026年1月9日から1月11日にかけて幕張メッセで開催された東京オートサロン2026において、トヨタ「ヴェルファイア」をモチーフにしたカスタムカーを出展しました。千葉県成田市にキャンパスを構えるNATSは、自動車整備科やカスタマイズ科などを擁する専門学校であり、毎年開催される東京オートサロンへの出展は恒例行事となっています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「ヴェ