ÃæÆü¥É¥é3¡¦¿¹½ÙÂÀ¤¬°ì·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç½é°ÂÂÇ¡¡¸«¤»¤¿¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ëãø¼Ä¸¼£»á¡Ö¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×
¢¡ 2·³¤Ç8ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë´üÂÔ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼
¡¡°ì·³½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÆü¥É¥é3¥ë¡¼¥¡¼¿¹½ÙÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î²òÀâ¿Ø¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¤¬½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï5²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¦²¼ÀîÈ»Í¤¤Î3µåÌÜ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿¶¤êÈ´¤¡¢¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø±¿¤ó¤À¡£2·³¤Ç8ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë´üÂÔ¤Î¿·¿Í¤¬¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡½é°ÂÂÇ¤ò¸«¤¿²òÀâ¼Ô¤Îãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡ÖÂ¤òÁá¤á¤Ë¾å¤²¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÂÇ¼Ô¡£¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¿ÈÂÎ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¾åÈ¾¿È¤ò¸«¤ë¤È188¥»¥ó¥Á¤¢¤ë¤±¤É¤Þ¤ÀºÙ¿È¡£¤³¤ì¤«¤éÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£Æ±¤¸¤¯²òÀâ¼Ô¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤Ï¡ÖÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤·¿¶¤ì¤ë¡£¤É¤ì¤°¤é¤¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÌÌÇò¤¤¡£¥¹¥±¡¼¥ë¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ëµ»½Ñ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù