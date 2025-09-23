新発売の「iPhone 17」シリーズは、一部モデルとカラーで「傷がつきやすい」との報告が寄せられています。

↑iPhone 17 Proに早くもキズが（画像提供／Consomac）。

上の画像に写っているのは、海外ブログのConsomacに掲載された「iPhone 17 Pro／Pro Max」の展示品。展示が始まってから数日しか経っていないのに、すでに細かいキズが付いています。

このような現象は、ディープブルーのiPhone 17 Pro／Pro Max、そしてスペースブラックの「iPhone Air」で報告されています。

↑iPhone Airにも（画像提供／Consomac）。

iPhone 17 Pro／Pro Maxはフレームがアルミニウム製ユニボディで、デバイスの背面はガラス製となっています。以前の「iPhone 16 Pro／Pro Max」はチタン製フレームだったので、アルミニウムはより傷が付きやすいのかもしれません。

一方、iPhone Airはチタン製フレームとガラス製の背面を組み合わせています。同モデルでも同様のキズが付くということは、塗装に何か問題があるのかもしれません。

この問題についてアップルから公式の見解はまだありません。ダークカラーのiPhone 17を購入する方は、すぐに保護ケースに入れたほうがいいかもしれませんね。

Source: Consomac via MacRumors

The post 新型「iPhone 17」シリーズ、意外とキズつきやすい？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.