¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö´³¤µ¤ì¤¿¡×MCÌ³¤á¤ë2ÈÖÁÈ½ªÎ»¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¤Ë¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¡É¤ÇÀâÌÀ
¡¡¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤È¡Ö¤Ú¤³¤Ñ¡×¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡Ê41¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¾¾±¢»û¤Î¥Á¥ë¤ë¡¼¥à¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤¬22Æü¤Ë¹¹¿·¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡È¤¢¤ÎÊóÆ»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë2¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤¬º£·î2Æü¡¢¤È¤â¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È³Ø¤Ö¡£¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÌó7Ç¯È¾¡¢Ìó3Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤ò¤á¤°¤ë½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë¿¨¤ì¤¿¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Öº£¡¢²¶¡È´³¤µ¤ì¤Æ¤ë¡É¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤«?¡Ø¿ô»ú¡Ù¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤½¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ°²è¤Ë¤·¤Æ¾å¤²¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö²¶¤Ï²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤è!¡É¤Ã¤Æ¡£¤¤¤ä¡¢°ã¤¦¤Î¤è¡£¿ô»ú¤¬°¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤è¡£¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤è¡£ÉáÄÌ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡ÈËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡¢²ù¤·¤¤¤À¤í?¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¿¿¼Â¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£