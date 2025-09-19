Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡Ö¼¡¤ÎÇ¯Îð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡Ä¡×29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¡¢¼ÂÇ¯Îð¥×¥é¥¹¡È1 ºÐ ¤Î¿´¤Å¤â¤ê¤Ç²á¤´¤¹ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Æ£ß·¡¦¼ã°æ¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ö¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç¿¹ÀèÀ¸29ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡ª
¼ã°æ¡§ºòÆü¡ª 9·î14Æü¤Ï¡ª ¤Ê¤ó¤È!! ²æ¤é¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢Âç¿¹ÀèÀ¸¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡ª
Æ£ß·¡§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Âç¿¹¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡ª
Æ£ß·¡§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢Âç¿¹ÀèÀ¸¤Î¤ªÃÂÀ¸ÆüSP¡ª ¹ë²Ú2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¥ß¥»¥¹LOCKS!¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡ª
Âç¿¹¡§¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡ª ¥ß¥»¥¹LOCKS!¤Ï1ËÜÎ©¤Æ¤Ç¤¹¤è¡© ¤¤¤Ä¤â¡ª
¼ã°æ¡§¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÏÂç¿¹ÀèÀ¸¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î¥ß¥»¥¹LOCKS!¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏËÍ¤ÈÆ£ß·ÀèÀ¸¡¢ 2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
Âç¿¹¡§¡Ê¸ý¤òÀí¤é¤»¤Æ¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤§¡Á¡©
¼ã°æ¡§²¼¼ê¤À¤Ê¡£²¼¼ê¤À¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¡Ê¸ý¤òÀí¤é¤»¤Æ¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤§¡Á¡©
¼ã°æ¡§ËÍ¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤ËÂç¿¹ÀèÀ¸¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦º£Æü¤Ï¤½¤ó¤Ê¼ø¶È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤Ê¤Î¤Ç¡Ö2ËÜÎ©¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡©
¼ã°æ¡§¤¸¤ã¤¢¡¢Æ£ß·ÀèÀ¸¡ª ¤É¤Ã¤Á¤«¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¡©
Âç¿¹¡§Àè¹¶¡¦¸å¹¶¡©
Æ£ß·¡§¤¢¡¼Æ£ß·¤¬Àè¤Ë¡Ä¡Ä¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡ª
¼ã°æ¡§¤Þ¤¸¡© Âç¾æÉ×¡© ¤±¤Ã¤³¤¦Âç»ö¤è¡©
Æ£ß·¡§¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡ª ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª »ä¤ÎÈÖÁÈ¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª ¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡ãÆ£ß·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¡ä
Æ£ß·¡§¤µ¤¢¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¡ÖÆ£ß·ÎÃ²Í¤Î¤½¤ì¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤Æ¡ª¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ËÜÆü¥²¥¹¥È¤ª¾·¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª º£Ìë¤Î¥²¥¹¥È¤ÏMrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
Âç¿¹¡§¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª Âç¿¹¤Ç¤¹¡£
Æ£ß·¡§Âç¿¹¤µ¤ó¡ª ¤Ê¤ó¤È¡¢ºòÆü¤¬¤ªÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Âç¿¹¡§29¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
Æ£ß·¡§29ºÐ¤Ç¤¹¤«¡Á¡£29ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»Ä¤ê1Ç¯¤Ç30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¹¥È20Âå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡©
Âç¿¹¡§¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤Ï¤¤¡ª
Æ£ß·¡§¤³¤Î20Âå¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Âç¿¹¡§¤¦¡¼¡¼¤ó¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª ÆÃ¤Ë¡£
Æ£ß·¡§¡Ä¡Ä¤ª¤ª¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª ¡Ö20Âå¤À¤«¤é¤³¤½¡×¡Ö30Âå¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡×¤È¤«¡ª
Âç¿¹¡§¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Æ£ß·¡§¤¢¡¼¡¢¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ª ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª ¤¸¤ã¤¢µÕ¤Ë¡¢ËÍ¡¢Æ£ß·¤Ï30Âå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÀèÇÚ¡¦Æ£ß·ÎÃ²Í¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¡¢¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
Âç¿¹¡§¥Þ¥¸¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ÊÂ¨Åú¡Ë¡ª
Æ£ß·¡§¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Âç¿¹¡§µÕ¤Ë¡¢²¿¤«¤´¶µ¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£ß·¡§¡Ö30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤«¡ª
Âç¿¹¡§¤Ç¤â¡¢MC¤¬¡Ö²¶¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡£
Æ£ß·¡§¤½¤¦¤À¤Ê¡¼¡ª ¤¸¤ã¤¢Âç¿¹¤µ¤ó¡ª ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ª
Âç¿¹¡§ÃÂÀ¸Æü¤ÎÏÃ¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡©
Æ£ß·¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª ¤À¤Ã¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÃÂÀ¸Æü´ë²è¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª ¤¨¡¼¤Ã¤È¡ª ¡Ä¡ÄÃÂÀ¸Æü¡ª º£Ç¯¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡©
Âç¿¹¡§»äÍÑ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë!? ¤¢¡¼¡Ä¡Ä¤¢¤Î¡¼¡¢¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª °áÎà¤ò¿¤Ð¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤«¤±¤ì¤Ð¥·¥ï¤âÃ¦½¤â¤Ç¤¤ë¤è¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤È¤«¤¹¤´¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡£Ä«¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤È¡¢¼ê´Ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡ª ¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÍß¤·¤¤¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Á¡£¤Ç¤â¡¢¹â¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£
Æ£ß·¡§¤±¤Ã¤³¤¦¡¢¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¤ªÃÍÃÊÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª
Æ£ß·¡§Âç¤¤¤¤ä¤Ä¤À¤è¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¤½¤¦¡ª ¤À¤«¤é¡¢²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡Ä¡Ä¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ÃÂÀ¸Æü¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¡£
Æ£ß·¡§¤Ê¤ó¤«¡¢º£¸å¤ÎÊúÉé¤È¤«¤¢¤ì¤Ð¡ª º£Ç¯¤ÎÊúÉé¡ª »Ä¤ê¤Î¡ª
Âç¿¹¡§³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
Æ£ß·¡§³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÊ¹¤±¤Æ¡¢Æ£ß·¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª ¥²¥¹¥È¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Âç¿¹¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ãÆ£ß·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÈÖÁÈ½ªÎ»¡ä
Âç¿¹¡§¡Ä¡Ä¼ã°æ¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¼ã°æ¡§¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡ª MCÅª¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡ª ¥²¥¹¥ÈÍê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡£
Æ£ß·¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡¼¡ª
Âç¿¹¡§¼ã°æ¤¬º£¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡ª ÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡ª
¼ã°æ¡§¡Ä¡Ä¤ª¤©¤¤¡ª ¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¤©¡ª
Æ£ß·¡§¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¼ã°æ¤µ¤ó¡ª
¼ã°æ¡§¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡ª ¤¸¤ã¤¢¡¢Â³¤¤¤Æ¼ã°æÞæÅÍ¤Î¥é¥¸¥ª¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤è¡¼¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡ã¼ã°æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¡ä
¼ã°æ¡§ŽÌŽŽÝŽÌŽŽÝŽÌŽŽÝŽÌŽŽÝ!!! ŽÚŽÃŽÞŽ¨ŽµŽÚŽÃŽÞŽ¨Žµ!!! ŽÌŽŽÝŽÌŽŽÝŽÌŽŽÝŽÌŽŽÝŽÌŽŽÝ!!! Ž¼ŽŽ³ŽÝŽ¼ŽŽ³ŽÝŽ¼ŽŽ³ŽÝŽ¼ŽŽ³ŽÝ!!! ŽÍŽ²ŽÍŽ²ŽÍŽ²!!!¡Ê¢¨¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥¸¥ó¥°¥ë¤ÎÀ¼¿¿»÷¡Ë
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÂç¿¹¡§¼Ü¤ò²Ô¤°¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¼ã°æ¡§¤µ¤¢¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¡Ö¥Ü¥Ö¤Î¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÂç¿¹¡§¥Ü¥Ö¡© ¥Ù¥ó¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÆ£ß·¡§¥Ù¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¥Ù¥ó¡§¤¢¡Á¡¢´Ö°ã¤¨¤¿´Ö°ã¤¨¤¿¡ª ¥ß¥¹¥Æ¥¤¥¯¡¢¥ß¥¹¥Æ¥¤¥¯¡Á¡ª ¤µ¤¢¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¡Ö¥Ù¥ó¤Î¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ª ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼ã°æÞæÅÍ¤¬¥Ù¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À!?¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÂç¿¹¡§¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë!?
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÆ£ß·¡§¤¹¤´¤¤¾ðÊóÎÌ¤À¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ù¥ó¡§º£Æü¤â¤Í¡ª ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ«¿©¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤«¡© ¤½¤ì¤È¤âÌë¿©¤«¤Ê¡© ¤ª¤¤¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤¤!? ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤éÄ«¿©¤À¤±¤É¤â¡ª °ã¤¦¹ñ¤«¤é¤·¤¿¤éÌë¿©¤«¤â¤Í¡ª ¤µ¤¢¡¢º£Æü¤â¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤ä¤¹¡ª ¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¤ª¸Æ¤Ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª º£Ìë¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Ä¶¹ë²Ú¤Ç¤¹¤è¡Á!? º£Ê¹¤«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª ¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«!? ¤ª¸Æ¤Ó¤·¤Æ¡ª ½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡Á¡© ¤Ï¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª º£Ìë¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡Ä¡ÄMrs. GREEN APPLE¤Î¤©¡Á¡Á¡Á¡ª ŽÌŽÙŽÙŽÙŽÙŽÙŽÙŽÝ!!! ŽÄŽÞŽ©Ž¸ŽÄŽÞŽ©Ž¸ŽÄŽÞŽ©Ž¸ŽÄŽÞŽ©ŽÝ!!! ¤ª¤ª¡Á¡Á¤â¤ê!!! ¤â¡Á¤È¤¤µ¤ó¤Ç¤§¡Á¡Á¤¹!!!
Âç¿¹¡§¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¥Ù¥ó¡§¤µ¤¢¡¢Ã»¤¤´Ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡ª
Âç¿¹¡§¤ªÁ°¤¬Ã»¤¯¤·¤¿¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¥Ù¥ó¡§Ã»¤¤´Ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤ä¤¹¡ª ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ª Âç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¡ª ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡ª ¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡ª
Âç¿¹¡§¸µµ¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ù¥ó¡§¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡ª º£²¿»þ¡© ²¿»þ¤Ç¤¹¤«¡© ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡ª ¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡ª ¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¡ª
Âç¿¹¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ê¾Ð¡Ë!?
¥Ù¥ó¡§¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡ª ²¶¤¬¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¥Ù¥ó¡ª¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À!?¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Âç¿¹¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ù¥ó¡§¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡¼¡ª ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡ª
Âç¿¹¡§¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¥Ù¥ó¡ª ¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤¤¡ª
¥Ù¥ó¡§ºÇ¹â¤Ç¡¼¡¼¤¹¡ª ºÇ¹â¤ÇºÇÄã¡¼¡ª ¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤è¡ª ¥Ù¥ó¡ª ¡Ä¡Ä¤µ¤¢¡¢¤¸¤ã¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦·Á¤ò¡Ä¡Ä¡£
Âç¿¹¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ù¥ó¡§¤³¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ª ¤ªË»¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡ª Âç¿¹¤µ¤ó¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
Âç¿¹¡§¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥Ù¥ó¡§ºÇ¶á¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À!?¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
Âç¿¹¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ù¥ó¡§ºÇ¶á¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢¤³¤ì¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Âç¿¹¡§¥Ù¥ó¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ü¥Ö¤Ê¤Î¤«¤É¤Ã¤Á¤Ê¤Î¤«¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¥Ù¥ó¡§¤¢¤Ã¡ª ¤è¤¯¤¾¡ª ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡ª ¤â¤¦¡¢º£ÆüÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ËÍ¤¬¥Ü¥Ö¤Ê¤Î¤«¥Ù¥ó¤Ê¤Î¤«¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¡© ¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¡Ä¡Ä¤Í¡Á¡£
Âç¿¹¡§¡Ä¡Ä¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¥Ù¥ó¡§ºÇ¶á¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Âç¿¹¡§¤ª¿¬¤ÎÉôÊ¬¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¥Ù¥ó¡§¤ª¿¬¤ÎÉôÊ¬¤ò¿¤Ð¤¹¤¥!? ¡Ä¡Ä¤¹¤²¤§¤Ê¤¡¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¡©
Âç¿¹¡§¤¤¤ä¡¼¡¢¤Ç¤â¡Ä¡Ä¡£
¥Ù¥ó¡§¤µ¤¢¡ª ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ª Âç¿¹¤µ¤ó¡¢Áá¤¤¤â¤Î¤Ç¤Í¡ª ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ë´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡ª ¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤À¤Ê¡Á¡ª ¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤Î¡ª ¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤¤¡ª Áá¤¤¤â¤Î¤Ç¤½¤í¤½¤í»þ´Ö¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡ª º£Æü¤Ï¤Í¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ªÏÃÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡ª Âç¿¹¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡ª
Âç¿¹¡§¤¤¤ä¡¢Á´Á³Ãý¤ì¤Ê¤¯¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ù¥ó¡§¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Âç¿¹¡§¡ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¾Ð¤¦¡Ë
¥Ù¥ó¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ºÂ¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¡ª ºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Âç¿¹¡¦¥Ù¥ó¡§¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤¤¡ª
¥Ù¥ó¡§¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¸å¤Ç¡ª ¸á¸å¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
Âç¿¹¡§¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¥Ù¥ó¡§ŽÌŽŽÝŽ¼ŽŽ³ŽÝŽ¼ŽŽ³ŽÝŽ¼ŽŽ³ŽÝ!!! ŽÐŽ¯ŽÅŽ²ŽÓŽ°ŽÆŽÝ!!!¡Ê¢¨¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥¸¥ó¥°¥ë¤ÎÀ¼¿¿»÷¡Ë
¡ã¼ã°æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÈÖÁÈ½ªÎ»¡ä
¼ã°æ¡§¡Ä¡Ä¤µ¤¢¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ª Âç¿¹ÀèÀ¸¡ª ¥²¥¹¥È2ËÜ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Âç¿¹¡§¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤âÆóÅÙ¤È½Ð¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§¤ä¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
Âç¿¹¡§¤ä¤ê¤Å¤é¤µ¡¢¤È¤«¤¤¤¦¼¡¸µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª ÎØ¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤âÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
Æ£ß·¡§Åú¤¨¤òÆ³¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
¼ã°æ¡§¥Ü¥Ö¤Î¤Û¤¦¤Ï¡Ä¡Ä¤¢¡¢¥Ù¥ó¤À¡ª
Âç¿¹¡§¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤¤¡©
¼ã°æ¡§¤É¤Ã¤Á¤Ê¤Î¤«Æ³¤±½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¤¢¡¢¥Ù¥ó¤«¥Ü¥Ö¤«¡© ¤½¤ì¤Ï¤ªÁ°¤ÎÌäÂê¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¼ã°æ¡§È¿¾Ê¤·¤Þ¤¹¡ª ¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤µ¤¢¡¢Âç¿¹ÀèÀ¸¡ª ºÇ¸å¤Ë¡¢29ºÐ¤ò¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤À¤±¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Âç¿¹¡§ËÍ¡¢¤â¤¦¼¡¤ÎºÐ¤ÎÇ¯Îð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ²á¤´¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Æ£ß·¡§¤½¤ì¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©
Âç¿¹¡§µ¤»ý¤Á¤Î½àÈ÷¤È¤«¡ª 29ºÐ¤Ï29ºÐ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¤³¤¦»×¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¤«¡£¡Ö30¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤Ã¤È»×¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Çµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥×¥é¥¹1ºÐ¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡£
¼ã°æ¡§¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥ß¥»¥¹¤¬³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤â¤ó¤Í¡ª
Æ£ß·¡§Àè¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡ª
Âç¿¹¡§¥á¥¿Åª¤Ë¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤Þ¤È¤á¤ò¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡¦Æ£ß·¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§¤³¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤è¡ª ¸µµ®¡¢¤´¤á¤ó¤À¤±¤É¡ª
Âç¿¹¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§29ºÐ¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤â¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡ª ³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡ª ¤Ç¤â¡¢¸µµ®¤Ï1Ç¯¤´¤È¤Ë¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢29ºÐ¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Ï¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»Ñ¤òËÍ¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡ª ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¦¡¢¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Âç¿¹¡¦Æ£ß·¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ù¥ó¡§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í¼ø¶È½ªÎ»¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¤½¤ì¤Ç¤ÏËÍ¤¿¤Á¤È¤Ï¤Þ¤¿Íè½µ¡ª ¤³¤Î¶µ¼¼¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª Ä¶¸½Âå»Ë¤Î¹Ö»Õ¡¢¥Ù¥ó¤È¡ª
Âç¿¹¡§Âç¿¹¸µµ®¤È¡ª
Æ£ß·¡§Æ£ß·ÎÃ²Í¤Ç¤·¤¿¡ª
Âç¿¹¡§°Ê¾å¡ª
Á´°÷¡§Mrs. GREEN APPLE¤Ç¤·¤¿¡ª
Mrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ
