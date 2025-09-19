¡ÚÉÄ»ú¤ÎÆü¡Û2025Ç¯Á´¹ñÌ¾»ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3°Ì¡Ö¹â¶¶¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡Ôº´Æ£orÎëÌÚ¡Õ¤É¤Ã¤Á¡©
¡¡9·î19Æü¤Ï¡ÖÉÄ»ú¡Ê¤ß¤ç¤¦¤¸¡Ë¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£1870¡ÊÌÀ¼£3¡ËÇ¯9·î19Æü¡¢¿·À¯ÉÜ¤¬»ÍÌ±Ê¿Åù¤Î¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê¿Ì±¤ËÉÄ»ú¤ò¸ø¾Î¤¹¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤·¤¿¡ÖÊ¿Ì±ÉÄ»úµö²ÄÎá¡×¤¬ÉÛ¹ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼ï¥¢¥×¥ê³«È¯¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥ê¥¯¥¹¥¿¡×¡ÊÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡Ë¤¬¡¢Æ±Æü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö2025Ç¯Á´¹ñÌ¾»ú¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×12000¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÌ¾»úÍ³Íènet¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢À¯ÉÜÄ´ºº·Ïµ¡´Ø¤äÅÅÏÃÄ¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ÂÀ¤ÂÓ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÌ¾»ú¤Î¤ß¤ò½¸·×¡£Á´¹ñ¿Í¿ô¤ÎÂ¿¤¤½ç¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡Ö¹â¶¶¡×¤Ç¡¢Á´¹ñ¿Í¿ô¤ÏÌó137Ëü2000¿Í¡£Âè2°Ì¤Ï¡ÖÎëÌÚ¡×¤Ç¡¢Á´¹ñ¿Í¿ô¤ÏÌó175Ëü7000¿Í¡£Âè1°Ì¤Ï¡Öº´Æ£¡×¤Ç¡¢Á´¹ñ¿Í¿ô¤ÏÌó181Ëü3000¿Í¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£