¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó3¡Ù¿·Í½¹ð¸ø³« ¨¡ ¥Õ¥©ー¡¦¥Ûー¥¹¥á¥ó¤¬ºÇ¹â¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÇÈÈºá½÷²¦¤ËÄ©¤à
´Ñ¤ë¤â¤Î¤ÎÌÜ¤òµ½¤¯²ÚÎï¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÇÂç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡Ù¥·¥êー¥ºÂÔË¾¤ÎÂè3ºî¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¡ØNow You See Me: Now You Don¡Çt¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¤¬ÊÆ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È½¸ÃÄ¡¢¥Õ¥©ー¡¦¥Ûー¥¹¥á¥ó¤¬´°Á´Éü³è¡£¤³¤Î¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¡¦¥Ûー¥¹¥á¥ó¤¬¼ã¼ê¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó½¸ÃÄ¤È»×¤¤¤¬¤±¤º¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢À¤³¦ºÇ°¤ÎÈÈºá½÷²¦¤ËÀï¤¤¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤é¡¢¥Õ¥©ー¡¦¥Ûー¥¹¥á¥ó¤À¤í¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²ò»¶¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÂç¼ºÇÔ¤òÈÈ¤·¤¿¤«¤é¤À¡×¡Ä¡Ä¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥Õ¥©ー¡¦¥Ûー¥¹¥á¥ó¤¬ºÆ½¸·ë¡£¥êー¥Àー¤ÎJ¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¢¥È¥é¥¹¡Ê¥¸¥§¥·ー¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ðー¥°¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¥«ー¥ÉÀê¤¤¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¸°Õµ¤¤Ê¼ã¼Ô¥Áー¥à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¿·À¤Âå¥Áー¥à¤Î¥êー¥Àー¤Ï¥Ü¥¹¥³¡¦¥ì¥í¥¤¡Ê¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥»¥Ã¥µ¡Ë¡£¥¢¥È¥é¥¹¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ò¡ÖChatGPT¤Ë¡È²Í¶õ¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÌ¾Á°¡É¤È¤Ç¤âÆþÎÏ¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤«¤é¤«¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢²¶¤ÎËÜÌ¾¤À¤è¡¢¥¢¥È¥é¥¹¡£¤¢¤ó¤¿¤ÎÊý¤³¤½¡¢¥Þ¥Þ¤ÏÃÏ¿Þ¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤ä¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¥¢¥È¥é¥¹¡áatlas¤Ë¤Ï¡ÖÃÏ¿ÞÄ¢¡×¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£
º£ÅÙ¤ÎÅ¨¤Ï¡¢Éð´ï¾¦¿Í¤ä¿Í¿ÈÇäÇã¼Ô¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÈÈºá¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤¦¥ô¥¡¥ó¥Àー¥Ðー¥°¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥ô¥§¥í¥Ë¥«¡Ê¥í¥¶¥à¥ó¥É¡¦¥Ñ¥¤¥¯¡Ë¡£Èà½÷¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë°»ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë»¦¿Í¤Ë¤â¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥âー¥¬¥ó¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤¬±é¤¸¤ë¥µ¥Ç¥£¥¢¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥êー¤âºÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÆóÀ¤Âå¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¡¢¼ê¤òÁÈ¤à¤«¡×¡Ö¶á¤Å¤¯¤Û¤É¤Ë¡Ä¡Ä¡¢¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Íê¤ó¤À¤¾¡¢²æ¤¬¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¡×¤È¡¢ßî¶ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÇÆó¤Ä¤Î¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¡£ºÇ¹â¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç¡¢Å¨¤òµ½¤±¡ª
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Ç¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ðー¥°¤È»Å»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥ëー¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥·¥ãー¡£¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¡Ø¥Ðー¥Óー¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥êー¥ó¥Ö¥é¥Ã¥È¡¢¡Ø¥Ûー¥ë¥É¥ªー¥Ðー¥º ÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Î¥Û¥ê¥Ç¥£¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥»¥Ã¥µ¡¢¡Ø¥´ー¥ó¡¦¥¬ー¥ë¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Î¥í¥¶¥à¥ó¥É¡¦¥Ñ¥¤¥¯¤¬»²Àï¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¹¥ë¡Ù¡Ê2013¡Ë¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¦¥©ー¥ì¥ó¡¦¥·¥ó¥¬ー¡¢¡Ø¥ì¥´¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó ¥¶¡¦¥àー¥Óー¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Î¥»¥¹¡¦¥°¥ì¥¢¥à¡á¥¹¥ß¥¹¡¢¡Ø¥Ï¥ó¥¬ー¡¦¥²ー¥à0¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥ì¥¹¥êー¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬¼¹É®¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËÂè4ºî¤ÎÀ½ºî¤â·èÄêºÑ¤ß¡£¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ðー¥°¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡×¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢»î¼Ì²ñ¤Ç¤âÂçÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó3¡Ê¸¶Âê¡§Now You See Me: Now You Don¡Çt¡Ë¡Ù¤Ï2025Ç¯11·î14ÆüUS¸ø³«Í½Äê¡£ÆüËÜ¸ø³«¤ÏÌ¤Äê¡£