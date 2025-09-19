この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【高コスパがいい】新しいCPUを搭載した上々な性能の「Beelink SER9 H 255」は、静音性がすごいので仕事に最高ですね

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【高コスパがいい】新しいCPUを搭載した上々な性能の『Beelink SER9 H 255』は、静音性がすごいので仕事に最高ですね」と題した動画が公開され、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、Beelinkの最新ミニPC「SER9 H255」の実機レビューを行った。今回の動画では、久しぶりに同社ミニPCを取り上げ、「Ryzen 7 H255を搭載したモデル」について詳細に解説した。



動画冒頭で本体や付属品を丁寧にチェック。「アルミ素材だと思います。非常に高級感のあるボディですよね。」とデザイン面を高く評価した戸田氏。裏面がベザ非対応であることや、最近のモニター事情も解説し、「僕は対応してなくてもいいかなというふうにも思っております」と独自の視点でフォローした。



端子構成や重さ、分解方法も細かく実演。「4面がアルミ製で、重さは758g。金属ボディを考えれば妥当」としつつ、「高級感を取るか、持ち歩きを取るかという感じですが、このモデルは据え置きで使うのにおすすめ」と実用面でのアドバイスも。「両面にオーディオジャックがあるのってなかなかないですよね」など、痒いところに手が届くポイントも紹介。



内部の冷却設計についても、「SSDのクーラー、ヒートシンクというかクーラーがついてますよ。さすがB-Link」と感心し、冷却性能への配慮と最新CPUの様子を語った。搭載するCPUやストレージ・メモリ構成に関しても丁寧に言及し、「性能も上々。Word、Excel、PowerPoint、Teamsを同時に使っても快適」「グラフィックスもこれなら仕事中にたまに動画編集するくらいなら全然いける」と幅広い用途での有用性を強調した。



特に強調されたのは、抜群の静音性。「この製品、めちゃくちゃ静かです。とにかくうるさいのが嫌だという方にはおすすめのモデルです」と断言し、在宅ワークや会社での利用にもぴったりだとした。また、市販の大容量充電器でも問題なく動作することを実験で証明し、「メーカーのサポート外にはなりますが、W数が足りれば使えます」とアドバイスした。



評価の総括では、「僕の点数評価73点」とし、「とにかく静かなので、会社でうるさい音を立てたくない、自宅でも家族からうるさいと言われたくない方にはとてもいい選択肢ではないかと思います」と推奨して動画を締めくくった。