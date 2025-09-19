19日は「シュークリームの日」！　実は“正しい”食べ方がありました

今日は「9月19日」。何の日でしょう？答えは「シュークリームの日」！「19（ジューク）」とシュークリームの語感が似ていることから「毎月19日」に制定されました。日本では気軽に手掴みで食べるシュークリームですが、実は食べ方には“正しい作法”がありました。

イタリアからフランス、そして日本へ

スーパー、コンビニで販売されている「牛乳と卵のシュークリーム」をはじめとした人気スイーツを製造・販売するモンテールが、「19（ジューク）」がシュークリームの語感と似ていることから、毎月19日を「シュークリームの日」に制定しました。

本場フランスでは、「シュー・ア・ラ・クレーム」と呼ばれており、形が似ていたことからフランス語で「キャベツ」を意味する「シュー」という名前がつけられました。「クレーム」とは「クリーム」のことです。

16世紀中頃、イタリアのメディチ家出身のカトリーヌ・ド・メディシスがフランスの王家へ嫁ぐ際、自国から連れて来たお抱えの菓子職人が「シュー（外側のシュー生地）」の製法をフランスへと持ち込みました。ふっくらと膨らませたシューに穴を空けてクリームを入れたお菓子が誕生し、現代のシュークリームのはじまりとなりました。

日本にシュークリームがやって来たのは幕末。横浜の外国人居留地で西洋菓子店を営むサミュエル・ピエールというフランス人によってでした。明治の終わりには、洋菓子が一般家庭にも広まり、昭和になると冷蔵庫が普及し、クリーム入りの生菓子も気軽に食べられるようになりました。

「シュー」はフランス語で「キャベツ」のこと。形状が似ていたことからその名がつきました（PhotoAC）

シュークリームにも食べ方には正しい作法があった！

シュークリームは子供でも手で食べられる手軽なおやつというイメージですが、正式な席ではきちんとナイフ＆フォークを使います。シューがスライスされて上下で分かれている場合は、最初にフタのシューを手に取りフォークでクリームをつけていただき、続いて右利きなら左から一口大に切りながら食べ進めます。

シューが切れていないタイプの場合は、無理にフォークやナイフで押して無惨な姿にならないよう、まず左側を小さく切り取って食べ、詰めてあるクリームのみを食べ、中身を減らしてから残りを小さく切りつつ食べるんだそうです。

う〜ん、なんだか面倒臭そう（苦笑）。やっぱりシュークリームは手に持ってパクッと一気に食べたいスイーツです。

【画像】おやつとして人気なシュークリーム（1枚）