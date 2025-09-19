元電機エンジニアたか「日産潰れるコメは幼稚で承認欲求の表れ」断言！ネットの影響に苦言
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで人気の元電機エンジニアたかさんが、「【e-power乗り集合】日産買わないコメントを解析しました」と題して動画を公開。自身の動画コメント欄にたびたび出没する「日産潰れるから日産車買わないぜ！」といった否定的なコメントを徹底分析し、その背景や対処法について率直に語った。
冒頭、「すごくやっぱの幼稚な方がたくさんいらっしゃいまして、あの精神年齢は低いでしょうね。本当に不快でしょうがないんで、すごく大人の対応をするのが一番かなと思います」と述べ、幼稚なアンチコメントに困惑していることを明かす。動画では「日産潰れる」といったコメントがなぜ繰り返されるのかを深堀り。その理由について、「そのコメントを書いた方の承認欲求を満たすためっていう、そのためだけに」と分析。「自分がこう、大きい存在だとか、とにかく自分を満たすための行為なんですね。G行為と言っても過言ではない」と手厳しく指摘した。
さらに、「明らかな日産ユーザーへのヘイト」でもあるとし、「なんだろう、ざまみろと言いたい。そういったことをされているのがあのコメントに」と独自の視点を展開。匿名でため口のコメントを投稿する人々について、「精神年齢が、中学生とか高校生で、止まってる方なのかな」と語り、大人の対応を勧めた。
また、ネットニュースによる印象操作やデマの拡散についても警鐘を鳴らす。「ネットニュースに踊らされず、わからないことをわからないって言って、事実だけ語りましょう」と視聴者に呼びかけ、「日産が倒産するかどうかなんて僕らには分かりません。分からないことをあたかも自分の考えで『いやこれ上当然するぞ』みたいなこと言ってると恥ずかしいよ」と強調した。
動画の締めくくりでは、「本当にこう事実無効なことをコメント欄で書いて、もしかしたらその承認欲求を満たすためのコメントはやめましょうっていう話ですね」と結論。最後に「皆さんもネットニュースに踊らされないように」「この動画でそういうコメント減ってくれれば」とコメントし、冷静な情報発信を呼びかけた。
チャンネル情報
e-power日本一チャンネルプロ（自称）のこと元電機エンジニアたかですe-powerプロ（自称）が日産のe-powerを起点に車のレビュー！購入検討者の視点でいい所、微妙な所しっかりとお伝えしていきます日産車に限らず自分に合った車を選びましょう！