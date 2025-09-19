この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気アウトドアYouTuberのばもさんが、自身のチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」のメンバー限定リアルタイム動画内で、山梨県北杜市のおすすめドライブルートについて語った。動画タイトルは「【紅葉ドライブオススメルート】八ヶ岳の裾野 、八ヶ岳高原大橋、鹿に遭遇、清泉寮、東沢大橋、山梨県立 まきば公園【山梨県北杜市】」というもので、紅葉の絶景スポットや動物との遭遇、温泉情報まで盛りだくさんの内容となっている。



ばもさんは「今日はですね、八ヶ岳大橋から清泉寮、赤い橋を経て県営八ヶ岳農場までドライブします」と語り始め、ルートを詳細にガイド。途中「右側は富士山が見える。左側は雄大な八ヶ岳」と絶景ポイントを説明し、「みんな富士山見るけど、八ヶ岳もかっこいい」と独自の視点も披露した。



ドライブ途中では「鹿スポットです。ほらー、いたいた！」と興奮した様子で野生動物との遭遇を伝え、「4回に1回くらいの高確率で鹿が見られる」ことや、さらに進むと「牛が超放牧されてんじゃん！」と放牧中の牛にも出会えることをアピール。また、「紅葉の時期は黄色が多くて、日本じゃないような景色が見られる」と、観光客にとっての新鮮さも紹介した。



道中の温泉やキャンプ場の情報にも言及し、「こっちでオフ会もやってみたい」とファンへの親近感を見せたばもさん。「この道はキャンピングトレイラーでも来れるし、RVパークや牧場公園など車中泊スポットも充実」と、八ヶ岳エリアのアウトドア旅に最適なポイントも解説した。



最後に、「なんて綺麗な景色なんでしょう。ほら、見て、すごいでしょ。景色が。これ、最高なんですよ」と景観美を改めて強調。「牧場農場からお伝えいたしました山梨でございます。イエーイ、最高。来てね。牛がいっぱいいるよ」と視聴者に山梨の魅力を呼びかけ、動画を締めくくった。