あの味が忘れられない…三陸の漁師“カキじいさん”が語る、じつは「カキの旨み」が産地で決まるワケ【カキじいさん、世界へ行く！】

カキが旨い季節がやってきた。衣はカリッと身はジューシーなカキフライ、セリがたっぷり入ったカキ鍋、炊きたてのカキご飯。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥いて、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。

そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く！』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。

「カキをもっと知りたい！」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。これからあなたをカキの世界へ誘おう。

「森は海の恋人」

文明の近代化は、石炭という化石燃料を使用することから始まりました。やがて石油の使用が始まりました。これでは地球が暖かくなるのは当然ですよね。植物の光合成の枠の中で生活しなければならないのは、目に見えています。ところが人類は光合成をしてくれている森林を破壊し続けています。ダブルパンチですよね。

わたしたちは、いいカキを育てるために1989年（平成元年）から気仙沼湾にそそぐ大川流域の山に木を植え続けてきました。スローガンは「森は海の恋人」です。

森林の腐葉土を通った水の中に、植物プランクトンをはぐくむ養分が含まれていることを知ったからです。漁師の活動が、陸の森と海の森を大きくし、地球温暖化防止に役立つことも知ったのです。

異業種交流の大切さ

オーストラリアの旅はわたしに地球を俯瞰する目を与えてくれました。

それもこれも、松永先生と出会い、植物が生長するのに最も大切な成分は、鉄であることを教えてもらっていたからです。そして、日本製鉄の社員と出会い、オーストラリアの鉄鉱山への旅が実現したのです。やはり人間はときどき、異業種の人と交流することが大切なんだな、と学ばされました。

今、人間は地球温暖化のことで右往左往していますが、植物と鉄との関係を知っていれば、こんな騒ぎにはなっていなかったはずです。何回も言いますが、人類は植物の光合成の枠の中で生活してゆかねば未来はないのです。偉い学者の先生は、

「カキ漁師のくせに根拠のないことを言うな」

と言うかもしれません。

でも、植物プランクトンをえさにするカキを養殖している漁民でなければ、見えない世界があるのです。オーストラリアの世界遺産シャーク湾や、世界最大の鉄鉱石鉱山ハマスレー鉱山に行っても、カキ漁師にしか見えない世界があるのです。

松永先生の説明を思い出していました。北海道の函館湾に流入する久根別川河口の海は、1立方メートルあたり1年間に1キログラムのプランクトンを生産する力があります。これは熱帯雨林と同じぐらいの力だというのです。

皆さんは南アメリカにあるアマゾンの熱帯雨林を知っていますね。地球の肺などといわれています。というのは、この森林は光合成によって、地球の大気の21パーセントにあたる酸素を放出しているからです。

でも、久根別川河口の汽水域は、植物プランクトンを生産する力が、同じ面積（単位面積）あたりで、アマゾンの熱帯雨林と同じぐらいだというのです。森林の栄養分が川から海に流れ込んでいるからです。

