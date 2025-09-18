大谷翔平が「さっきも言いましたけど」と放った一言に記者撃沈…「50-50達成」2日間のウラで起きていた「大谷の変化」とは

米野球界の名門ロサンゼルス・ドジャーズのスター・大谷翔平を追い続け、今年で12年目を迎えた番記者、柳原直之。日本ハム時代、メジャー挑戦、WBC優勝、移籍、2024年ワールドシリーズ、50-50達成、結婚、愛犬デコピン、二刀流復活……これまでの取材を通して 大谷翔平に聞いた質問は数千を超える。

その中から記者が特に「大谷らしさ」が見えたと感じた17問の回答を軸に、その時の背景や想いを詳細に語った珠玉のノンフィクション『大谷翔平への17の質問―取材現場で記者はどんな葛藤と戦いながら質問をするのか―』（アルソス）からのお伝えする。

偉業達成後の大谷翔平「素っ気ない回答」に唖然

質問：「この球場でのプレーに懐かしさを感じましたか？」

不思議な導きを感じた。大谷が史上初の「50本塁打・50盗塁（50ー50）」を達成したときの会見場は、その前年に開催されたWBC決勝戦後の会見場と同じだったからだ。

2024年9月19日、米マイアミ州にあるローンデポ・パークの対マイアミ・マーリンズ戦で、大谷は前人未到の「50ー50」（実際には51本塁打、51盗塁）を達成した。前年のWBCで大会MVPに選ばれた大谷の会見が行われた場所で、「50ー50」達成後の会見が開かれたのだから、感慨深いものがあった。

現地からの報道映像でご存じの方も多いかと思うが、大谷取材は会見でも囲みでも、まず米メディアだけが英語で質問し、通訳を介して大谷が日本語で回答する。その後、通訳が席を外し、日本メディアが日本語で質問する。そのため自分が用意していた質問を米記者に先に質問されてしまうことも多い。

言語が異なっても、ひとつの会見で同じ質問はしないため、記者はいつも複数の質問を用意する。世紀の「50ー50」を達成する2日前、同球場で大谷は今季48本目の本塁打をかっ飛ばした。大谷にとってこの球場はWBC以来、546日ぶりだった。

米メディアは球場に関する質問をしなかったので、私は日本メディアの先頭を切って迷いなくその質問を大谷に投げかけた。

柳原：「今日ここマイアミでの試合は2023年にWBCで優勝して以来でしたが、そこへの懐かしさや、この球場でのプレーをどういうふうに感じましたか？」

大谷 ：「まあ、ベンチは逆なので。あまり……そこまで一緒の感じはしなかったですね」

私は自分の予想をはるかに上回る、あまりに素っ気ない返答に呆気にとられた。スポーツ紙特有の「見出しを狙った質問」ではなく、大谷番である取材者として「聞くことが必要だ」と感じた質問だったからだ。

確かにWBCでは準決勝も決勝も三塁側ベンチで、この日の試合は一塁側ベンチだった。だが本当に感慨深さは皆無なのだろうか？

私だけでなく他の日本人記者たちも同様に感じたようで、私の質問のいくつか後に別の記者が「先ほど球場に関する質問が出ましたが、大谷選手にとってここは非常に思い出深い球場だと思われます。今日はそういう部分を感じたり、思い出したりすることはありましたか？」と同じ質問を重ねた。

しかし、大谷はこう答えた。

「さっきも言いましたけど……逆のベンチなので、あまり一緒な感じはしなかったですね」

当然ながら、「さっきも言いましたけど」も飛び出した。これを言われたら心が折れそうになる記者もいる警戒フレーズだ。だが、その記者のトライを無駄にしてはならない。そこで私もその質問に被せて「（WBCで対戦した現同僚の）ベッツ選手とそのことについて話したりも特になかったですか？」と水を向けてみた。

だが、大谷の答えは変わらず、「全く話していないですね」。表情や口調から「もう、そのことについては話したくない」という思いすら感じられた。

何も感じないはずはないだろう

大谷が「50ー50」を達成したローンデポ・パークは、私や多くの日本メディアにとってもWBC以来の訪問だった。記者室は球場の6階だ。そこから出入り口のある1階に降りると、選手も報道陣も通る天井の低い通路がある。その通路を歩くだけでもWBCで熱狂した数日間が思い出され、私は懐かしさを感じざるを得なかった。

会見後、私と同じ質問を大谷に投げた記者は「なんで同じ質問をしたんだよ」「おいおい、どうした？」などと記者仲間からイジられていた。

囲み取材の時間は限られている。誰もが「自分が用意してきた質問をしたい」と思っているが、全員の希望が叶うことはほぼない。そんな状況で同じ質問をしたのだから、イジられるのは当然だろう。

しかし、その囲み取材を録音した音声を記者室で聞き直したら、それが同じ質問でも「もう一度、大谷に気持ちを聞いてみたい」と思ったことに共感した。自分がこの記者の立場だったら、同じことをしていたかもしれない。

ずっと前から夢だったWBCに出場して日本を優勝に導いた球場を再訪して、何も感じないはずはないだろう。私は、その質問を投げた記者に「やっぱり懐かしいですよね……」と話しかけてから、深夜のローンデポ・パークを後にした。

なぜ、大谷はこう答えたのだろう。私がこの質問をした時期はシーズン終盤だった。ドジャースの一員として地区優勝へ向けて全力を注いでいた大谷は、侍ジャパンが世界一を奪還したWBCは輝かしい思い出でも、その時期にあえてそれを振り返ることはしたくなかったのかもしれない。

大谷は変えられない過去には執着せず、変えられる現在、未来に集中する人だ。そう考えると、あの呆気ない回答はいかにも彼らしい。

それから2日後の9月19日。大谷は歴史的快挙となった「50ー50」を達成し、あの会見場で再び会見が開かれた。その時の大谷はこう語った。

「一生忘れないと思いますし、自分のプレーしてきた球場の中で好きな球場のひとつになったんじゃないかと思います」

この感想を聞いて「やっぱり何かを感じたんだ」とホッとした気持ちになった。夢

だったWBCを制覇した球場に何も感じていないわけがない。そんなことをあえて質問すること自体が野暮だったのだ。

大谷は「好きな球場のひとつになった」と言った。「50ー50達成」のプレッシャーから解放されて、少しばかり“素”が出たのかもしれない。ユニコーン（伝説上の動物）と例えられるほど人間離れした大谷の人間らしさが、わずかにのぞいた瞬間だった。

…つづく＜大谷翔平が「ふふっと」白い歯を見せて…愛犬・デコピンをめぐり、番記者が大後悔した質問とは＞でも、番記者が見た素顔の大谷翔平を明かします。

（『大谷翔平への17の質問ー取材現場で記者はどんな葛藤と戦いながら質問するのかー』（アルソス）より抜粋）

【つづきを読む】大谷翔平が「ふふっと」白い歯を見せて…愛犬・デコピンをめぐり、番記者が大後悔した質問とは