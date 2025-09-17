中山美穂“香典トラブル”報道に「お金儲けの香り」「本当に悲しくなる」「利用されたようにしか見えない」と厳しいコメントが続出
週刊文春が昨年12月に亡くなった中山美穂（享年54歳）のお別れ会における“香典トラブル”を報じた記事について、Yahoo!コメント欄には様々な声が寄せられている。
【画像】「70平米ほどの部屋は、彼女好みにリフォームを入れて」いたという中山美穂の自宅
中山美穂 ©文藝春秋
今年4月22日、美穂が所属していた芸能事務所「ビッグアップル」が主催したお別れ会には、約1万人のファンが参列。芸能人のお別れ会では異例といえる香典が集められた一方、それらのお金が遺族のもとに届いていなかった事実が判明した。
「週刊文春」編集部は、この疑惑の真相を探るため、事務所社長の鈴木伸佳氏や遺族代表で女優の妹・中山忍（52）へのインタビュー取材を実施。当事者への直撃を通じて“疑惑の真相”が明らかにされた。
コメント欄では厳しい声が続出
記事に寄せられたコメント欄では、会を主催した事務所側に対して、
「故人を偲ぶという本来の目的から逸脱している」
「利用されたようにしか見えない」
「こういう揉め事を聞くと本当に悲しくなる」
「お金儲けの香りを感じさせられるよ」など、厳しいコメントが相次いだ。
その一方で、
「もうちょっと丁寧に話し合ってればこうならなかったんじゃないか」
「遺族である妹が会を仕切れば良かった」といった声も見受けられた。
また、記事の後半（#3）では、姉が急逝してからの日々について忍が語った内容を掲載。
「本当にお辛いこととお察しします」
「とても大好きなお姉さんだったのが伝わります」などのコメントが寄せられた。
ファンも遺族も納得できる“お別れ”は叶うのか--。
◆◆◆
この記事の全文は、以下のリンクからお読みいただけます。
（「文春オンライン」編集部）