Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramのストーリーズを更新。若井滉斗との鏡越しショットを公開し、話題を呼んでいる。

関連：【画像】大森元貴の写真に写り込む若井滉斗／ファッションにも注目が集まる大森元貴 他

■前髪上げ×フーディジャケットでスポーティーな装いの大森元貴

大森はコメントを添えず、モノクロ加工した写真を1枚公開。椅子に座り、真剣な表情でスマートフォンを操作する若井の隣に立った大森が、少し口を尖らせて目の横でピースをしている。大森は前髪をアップにし、MIU MIU（ミュウミュウ）のフーディジャケットを着用。爽やかで秋を感じさせる装いだ。

SNSでは「ポンパっぽくてかわいい」「おくちがハート型」「スポーティーなもっくん爽やか」「もとぱ尊い」「何かの撮影かな？」などと大反響。

また、テーブルに置かれたバッグにマスコットが後ろ向きについており、以前大森がストーリーズに、流行中のキャラクター「LABUBU（ラブブ）」の写真をアップしていたことから、「ラブブついてる！」「何色なんだろう」と多くの声が寄せられている。

大森元貴のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/motoki_ohmori_mga/

■大森元貴の写真に写り込む若井滉斗

■若井滉斗の写真に写り込む大森元貴

■ファッションにも注目が集まる大森元貴