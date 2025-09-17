ビッグカップルは、海を越え着実に愛を育んでいるようだ。元KAT-TUNのメンバーで、現在はアーティストとして世界を舞台に活躍する赤西仁（41）と、ドラマや映画に引っ張りだこの女優・広瀬アリス（30）。ふたりの熱愛が報じられたのは今年の5月のこと。スポーツ紙記者が明かす。

【写真】マスク越しでもわかる笑顔の広瀬アリスと、大口を開けて笑う赤西仁のラブラブ2ショット。寄り添って歩く姿や、交代で運転する姿なども

「2人が知り合ったのは今年2月で、3月ごろから交際をスタートさせたそう。ゴールデンウィークには都内の繁華街で変装もせず買い物を楽しむ様子や、多忙なスケジュールの合間を縫って互いの自宅を行き来し、お泊まりしている様子などが詳細に報じられていました。

路上で爆笑しながら堂々と歩く2人の左手薬指には、金色に輝く指輪がキラリと光っていたといいます」

報道から約3ヶ月。その順調な交際を裏付けるかのように、今度は新たな目撃情報が飛び込んできた。舞台は常夏の楽園・ハワイ。現地在住の日本人が、興奮気味に語る。

「スーパーマーケットで、偶然お二人を見かけました。赤西さんは黒のバケットハットに青っぽいセットアップ、広瀬さんは黒のブラウスに白いロングスカートを合わせたモノトーンコーデで、とてもお洒落な雰囲気でした。

飲み物や食料品のようなものをたくさん買い込んでいて、話すときの距離がすごく近くて、親密なのが伝わってきました。特に変装している様子もなく、あまりに堂々としているので、周りの日本人の方たちもすぐに気づいていましたね」

赤西にとって、ハワイは単なるバカンス先ではない。

「赤西さんは2010年にKAT-TUNを脱退し、ソロ活動へシフトしました。特に2014年に事務所を退所してからは、長年の夢であった海外での活動を本格化させ、拠点をアメリカに移していきました。

赤西さんは以前から海外に不動産を所有しており、現在もハワイにはプライベートを満喫するための豪華な別荘を所有しているはずです。昨年10月に出演したバラエティ番組『トークィーンズ』（フジテレビ系）でも、ロサンゼルスに地下1階、地上3階建ての豪邸を所有していたこと（現在は売却済み）や、ハワイにも別荘があることを自身の口から明かしていました。

特にハワイは、一昨年のクリスマスに離婚を発表した、黒木メイサさんや子供たちと約5年間を過ごした場所。そんな”第2の故郷”で、アリスさんと一緒に過ごしたことに”本気”を感じます」（前出・スポーツ紙記者）

スーパーをあとにした2人は、その足で赤西が所有する別荘へと向かったのだろうか。前出の目撃者は、現地の様子をこう続ける。

「8月下旬ということもあり、他にも多くの芸能人の方を見かけました。そのなかでも、赤西さんと広瀬さんが放つオーラは別格でした。スター同士の輝きというか、遠くにいても目を引く存在感がありました」

日本の喧騒から離れ、つかの間の休息を楽しんだ2人。

熱愛報道からわずか3ヶ月。着実に愛のステップを進める2人から今後も目が離せそうにない。