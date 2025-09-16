俳優の山本舞香が番組内で展開された“あるキス”に興奮、「旦那にやってみようかな」と漏らすシーンがあった。

【映像】「旦那にやってみようかな」山本舞香がやりたい刺激的なキス

『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択をした男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

様々なシチュエーションでカップルチャレンジの撮影をすることになった参加者たち。プールやジャグジーなどで体を密着させるような想像以上の男女の絡みに「こんなキュンキュンするんだ、この番組」「なにこれ」と山本は顔を真っ赤にして興奮。盛山が「セクシーショット撮った後みたい」と思わずツッコミを入れていた。

中でも『エレガントオープンカー』のシチュエーションで撮影をすることになったムードメーカー・いぶき（24歳／YouTuber）と青学ミスコン出身・えみり（26歳／IT企業勤務）のあるシーンが話題に。えみりといぶきは指1本を唇と唇の間に挟みキス指越しにキス。「何あの技！」「指挟みキスね」と全員が興奮すると、山本は「今日やってみようかな、旦那に」とコメントしていた。すかさず「指挟みキスだったら俺と舞香ちゃんがやってもいいんじゃない？」と盛山が提案すると「嫌だわ！」と冷静にツッコむ山本。「指挟みキス、新しい技だなと思います」と最後までそのテクニックに感心していた。