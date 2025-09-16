¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¡¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Ç3¸ø±é¸«Á÷¤ê¤Ë¡Ä¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë´û±ýÎò¤È¡Ö¼«Ê¬¤ò¸Ü¤ß¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¡×ºÊ¤Î¸¥¿È
¡¡9·î15Æü¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡õ°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£16¡¢17Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤òÉÂµ¤¤òÍýÍ³¤Ë¸«Á÷¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç16¡Á17Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾¤È»ÍÆü»Ô»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤Î¸ø±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢8·î¡Á11·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤Î¶ÌÃÖ¤µ¤ó¡£9·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÍÛÀ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢12¡Á13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÔËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤Ï²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËüÁ´¤ò´ü¤¹¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤ÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ô³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡X¾å¤Ë¤Ï¡ÔÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¡£¡Õ¡Ô¥³¥í¥Ê¡¢¿ôÆü¤Ç¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¡Õ¡Ô¤æ¤Ã¤¯¤êµÙÍÜ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê²óÉü¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Õ¤Ê¤É¡¢ÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1982Ç¯¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ø°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡£Â¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿Èà¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¿ÍÀ¸¤Ï¡¢ÉÂ¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÆ»¤Î¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö1993Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡Ù¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¡£¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¿´¿È¶¦¤ËÈèÏ«¤·¡¢Àº¿À²Ê¤ËÆþ±¡¡¢¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî¤ÇÎÅÍÜÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£2008Ç¯¤Ë¤ÏµÞÀç¹±ê¤òÍýÍ³¤ËÄ¹´ü¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡¢2010Ç¯¤Þ¤ÇÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â2016Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂçÄ²·Æ¼¼¤ËºÙ¶ÝÀ¤Î±ê¾É¡Ê·Æ¼¼±ê¡Ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶ÛµÞÆþ±¡¤·¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È5¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤È¤¯¤ËÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤òÈäÏª¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ºÊ¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£¸½ºß67ºÐ¤Î¶ÌÃÖ¤Î³èÆ°¤Ï¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÄÅÄÅµ»Ò¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2010Ç¯¤Î·ëº§»þ¤Ë¤Ï¡¢¸òºÝ´ü´Ö¤ÎÃ»¤µ¤ä¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï4ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¤´Ö¤ÏÂç¤¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ØÉ×¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢·ëº§¤òµ¡¤Ë°ì»þ·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÄí¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤âÂÓÆ±¤¹¤ë¤Ê¤É·ò¹¯ÌÌ¤«¤é°áÁõ¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀÄÅÄ¤µ¤ó¤Ë¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤ÏÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÀÄÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä²¤¬¼å¤¤É×¤Î¤¿¤á¤Ë±ÉÍÜ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ1Ç¯Ãæ3¿©ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¸¥¿È¤ò¡Ø¼«Ê¬¤ò¸Ü¤ß¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢2Ç¯¡¢3Ç¯¤°¤é¤¤¤ÏÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸½ºß¤â¡¢ÎÅÍÜÃæ¤Î¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÀÄÅÄ¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ù±ç¤Ç¡¢¶ÌÃÖ¤Î¤¢¤ÎÈþÀ¼¤òºÆ¤ÓÊ¹¤±¤ëÆü¤â¶á¤½¤¦¤À¡£