女優の武田久美子が “白ビキニ” 姿を披露し、ファンから絶賛の声があがっている。

武田は9月12日までに自身のInstagramを更新。

《久しぶりに水着になりました 選んだビキニは白の貝殻プリント 楽しい夏の思い出です》とつづり、プールサイドで白ビキニを着用した写真を公開した。

スポーツ紙記者が言う。

「武田さんは1989年に発表した写真集『My Dear Stephanie』で、白いホタテの貝殻を水着に見立てた “貝殻ビキニ” が話題となり、世の男性たちを虜にしました。

当時の撮影エピソードを、2024年1月に放送されたバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）で明かしています。ハワイの和食店で打ち合わせをしていた際、スタッフの一人が食事に出ていたホタテの貝殻に着目し、その場でスタイリストが貝殻に穴を開けて作成したそうです。

また、撮影時は貝殻が揺れたため、『ちょっと見えてしまっている写真も、どこかの出版社の編集長さんの机のなかに入っていると思う』と笑いを誘っていました。

57歳の武田さんですが、40代でバレエを始めるなど、美をとことん追求する貪欲さが、36年経ったいまも美スタイルをキープしている理由でしょう」

Instagramのコメント欄には、《綺麗すぎる！》《いつまで現役なんですか！？》と称賛の声があがっている。また、《貝殻ビキニが見たいです》《写真集プリーズ！》と “貝殻ビキニ” 姿や写真集発売を望む声もあがっていた。

武田は1999年にアメリカ人男性と結婚し、カリフォルニア州サンディエゴに移住。2002年に長女ソフィアさんを出産するも2016年に離婚し、現在もサンディエゴに住んでいる。

ファンの期待に応えて、再び “貝殻ビキニ” 姿の写真集を刊行することはあるだろうか。