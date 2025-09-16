「マリオギャラクシー」amiiboが予約開始！ 1個4,000円の「マリオ&チコ」と「ロゼッタ&チコ」がマイニンテンドーストアにて
【amiibo マリオ&チコ/amiibo ロゼッタ&チコ】 2026年4月2日 発売予定 価格：各4,400円
□My Nintendo Store「amiibo マリオ&チコ（スーパーマリオシリーズ）」
「amiibo マリオ&チコ（スーパーマリオシリーズ）」
任天堂は、2026年4月2日に発売予定のamiibo「マリオ&チコ」と「ロゼッタ&チコ」の予約受付を、「My Nintendo Store」にて9月16日に開始した。価格は各4,000円。
両商品は、Nintendo Switch用「スーパーマリオギャラクシー＋スーパーマリオギャラクシー2」のamiibo。Nintendo Switch Online有料プラン加入者を対象に今回予約受付が行なわれている。
□My Nintendo Store「amiibo マリオ&チコ（スーパーマリオシリーズ）」
□My Nintendo Store「amiibo ロゼッタ&チコ（スーパーマリオシリーズ）」
「amiibo ロゼッタ&チコ（スーパーマリオシリーズ）」
(C)Nintendo