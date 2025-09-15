異次元さを物語った“極上の12ラウンド”　アフマダリエフを支配した井上尚弥に英米メディアで反響止まず「まさに技の達人」

井上の圧倒的なパフォーマンスに驚きの声が広まった(C)Getty Images

まさしく「極上」。見応え十分の12ラウンドだった。

9月14日、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、名古屋のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。

【動画】アフマダリエフの顔面をヒット！ 井上尚弥の渾身フックをチェック

自身が“最大の強敵”に据え、周囲にも緊迫感が広がった“名古屋決戦”で、井上は見せ場を一切の作らせずに完封。最後まで尽きることのなかった無尽蔵のスタミナを利した華麗なアウトボクシングで、アフマダリエフを翻弄した。

元来備わっていた類まれな技術に磨きをかけ、「勝ちに徹した王者」の一面を見せつけた井上。その異常とも言える進化に、海外メディアでの反響が沈まれる気配はない。

英公共放送『BBC』は、いつも以上にスキルフルだった“モンスター”を「彼は『やろうと思えば賢くも戦える』ことを証明した」と激賞。「珍しく慎重な立ち上がりとなったが、試合が進むにつれて、両者の差は開き始め、主導権を握ったイノウエは、相手に脳震盪を引き起こすような打撃を繰り出した。試合終了のゴングが鳴った時点で、勝者は明らかだった」と強調した。