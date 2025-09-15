4月19日以来の打率2割到達「ナイスだね。長かったよ。5か月ぶりくらいって感じだ」

【MLB】ドジャース 10ー2 ジャイアンツ（日本時間15日・サンフランシスコ）

ドジャースのクラブハウスは歓喜に沸いていた。眠れる大砲マイケル・コンフォート外野手が途中出場で3安打3打点。打率.200に乗せ、「ナイスだね。長かったよ。5か月ぶりくらいって感じだ」。4月19日（同20日）以来の打率2割到達に白い歯を見せた。

ジャイアンツは左腕レイが先発。先発メンバーから外れたが、5回無死満塁でコールの代打で登場。右前2点打を放つと、8回無死一、三塁では中前適時打。6回の投手内野安打と合わせて今季4度目の1試合3安打の大活躍だった。

打率1割台と低空飛行を続けてきたが、9月は33打数10安打の打率.303と当たってきた。報道陣の取材対応後にはフリーマンとハイタッチを交わし、「野球選手である以上、その数字は超えたいものだからね。とにかくいい打席を続けることを目指していくよ」と謙虚に語った。

通算178本塁打を誇る32歳は昨オフに年俸1700万ドル（約25億1000万円）でドジャース入り。期待を背負ってきたが、なかなか結果を出せなかった。ロバーツ監督も「とても良かったね。できるだけ早く彼を出したいと思っていた。ベンチから出ても準備できていて素晴らしかった。もう打率1割台を抜けたし、打撃の内容も良くなっている。あとは私がどう彼を使うか」と称えてきた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）