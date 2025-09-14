夫へ甘えるメッセージを送る後輩。その“なれなれしさ”に、妻、絶句【ママリ】

夫に甘えてくる後輩にイライラ…

旦那が他の女とLINEしていて喧嘩になりました。

相手は会社の後輩で、3月末まで同じ部署だった子です。

内容は、「新しい部署に慣れないから戻りたいですー」みたいな内容を仕事中に送ってきていたみたいです。

ラインの始まりが「◯◯さぁん、、」といかにも旦那に甘えてるような言い方でかなり腹が立ちました。



もちろんその後輩は、旦那が既婚者であることは知っています。

私も以前その会社で働いていたので、その後輩とは面識があります。



旦那が他の女とLINEするのが嫌って変ですか？

仕事の内容ならともかく、たくさん先輩がいる中で

なんでうちの旦那に相談するわけ？って思って。

家出しようかと思いましたが、雨風強いし赤ちゃんが

大切なので家にこもってます。 出典：

qa.mamari.jp

パートナーが他の女性と連絡をとっていると嫌だという人もいるでしょう。この記事では、会社の後輩がやたらと夫にLINEを送ってくるという投稿を紹介します。以前同じ部署だった後輩から、夫にLINEがきているのを見てしまった投稿者さん。しかも甘えた口調で「前の部署に戻りたい」と言ってきて…。

他にもたくさん社員がいる中で、既婚者である夫に連絡してくるのが理解できないという投稿者さん。他の女性社員や同期など相談できる人はいそうですし、甘えた言い方をしているところが引っ掛かりますよね。後輩とはいえ、今は直接関係あるわけではないですし、あえて既婚者の先輩に相談するというのが少しあざとく感じてしまいます。

既婚者と知りながら相談してくる後輩にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

絶対に嫌です！

そんなん、見つけようもんなら

激怒します😠(笑) 出典：

qa.mamari.jp

どちらか言えば、嫌でしょうね…‼︎

でも、頼られてるのは良い事ですが

甘えた感じのラインのやりとりは

見過ごせませんよね(⌒-⌒; )

仕事の相談から恋愛に発展する。

なんてあり得る事かもしれないので

家出をせず、堂々としてた方が

もし、何かあったとき、

こっちが逃げてしまうと向こうに取られるような事もありますので、

旦那さんの手綱はしっかり奥さんが

握ってる事です(^^) 出典：

qa.mamari.jp

新しい部署に慣れないっていうのは口実でご主人に近づきたい感じに私は見えます😓

ご主人がその後輩に言えないのなら、その後輩に主人にLINEするのはやめてほしいと言います‼️

ご主人もご主人で後輩の子、ブロックするなり、曖昧にしないで毅然として、その女にこびさせないような態度をとるべきじゃないでしょうか💦💦

私の主人が他の女とLINEしているだけで嫉妬するし、見つけたら家庭内別居ですね💢 出典：

qa.mamari.jp

後輩という立場を利用して、夫に対してやましい気持ちを持っているのではという声が多数ありました。業務連絡のみであれば必要なことなので何も思いませんが、仕事中に送る内容でもないですし言い方がモヤモヤしますよね。夫から後輩に言ってもらうか、投稿者さんが夫の許可を得て後輩に連絡するというのも一つの手でしょう。



その後、投稿者さんは夫にくぎを刺してスッキリしたようですが、既婚者にも構わず不必要なLINEをしてくる人には注意したいですね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）