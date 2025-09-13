ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¸ÀµÚ¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ò¡Ä¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê64¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¡¢°å»Õ¡¦ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡Ê57¡Ë¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼»á¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ø¸ºÀÇ¤ò·Ç¤²¤¿¤«¤é¡Ù¡£¼ÂºÝ¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¸¦½¤²ñ¤Ç¡Ø¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¡Ù¡Ø¾ÍèÀ¤Âå¤Ë¥Ä¥±¤ò²ó¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ºâÀ¯µ¬Î§¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´±Î½¤ÎÊýÃ£¤Ï¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐÅª¤Ë¼ÂÌ³¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤È¡¢À³Ê¤À¤È¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡ØÀäÂÐÍÍø¡Ù¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢ÅÞ°÷É¼¤¬¿¤Ó¤º¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î3°Ì¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÏÊÝ¼éÇÉ¤Î¶¯¤¤»Ù»ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤È¤ÎÀ¯ºöÅª¤ÊÂÐÎ©¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ØÃ¯¤¬¾¡¤Ä¤«¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤É¤ÎÀ¯ºö¤òÅÞ¤¬Áª¤Ö¤«¡Ù¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç·ë²Ì¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ç¤¹¡×¤È¤â¡£
¡¡¡Ö¾®Àô»á¤Î¡Øºþ¿·ÎÏ¡Ù¤«¡¢¹â»Ô»á¤Î¡ØÊÝ¼é¤ÎËÜÎ®¡Ù¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÁ´¤¯ÊÌ¤ÎÅ¸³«¤«¡½¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤âÌÐÌÚ¤µ¤ó¤â½ÐÇÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¸·¤·¤½¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡¤ÎÁíºÛ¤¬Ã»Ì¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¸Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©3Ç¯¸å¤Î½°»²Æ±»þÁªµó¤Þ¤Ç¤ÏÂ³¤¯¡¢¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£