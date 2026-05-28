5月27日、実業家でタレントのひろゆき氏が、週刊文春による「高市首相陣営 “ネガキャン動画”」報道に関して、《こんなことしたらまずいよね。選挙を盗んだと言ってもいいと思う》と評した一般ユーザーの投稿をリポスト。《なんで公職選挙法違反にならないのだろう？》と疑問を表明した。「週刊文春は、5月27日、高市陣営がライバル候補や野党へのネガティブ動画をSNSで大量拡散した具体的な手法を報道。高市陣営から依頼を受け