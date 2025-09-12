¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¶Áµ´¡×¤è¤ê¡ÖCSMÊÑ¿Èµ´Å«¡¦²»Å«¡×¤¬¥×¥ì¥Ð¥ó¤Ë¤ÆÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Ê¤ê¤¤ê´á¶ñ¡ÖCSMÊÑ¿Èµ´Å«¡¦²»Å«¡×¤òÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ9·î12Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£È¯Á÷¤Ï2026Ç¯2·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï16,500±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¶Áµ´¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー°Ò¿áµ´¡×¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖÊÑ¿Èµ´Å«¡¦²»Å«¡×¤È¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡ÖÆß¿§¼Ø¡×¤ò¤Ê¤ê¤¤ê´á¶ñ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ÊÑ¿Èµ´Å«¡¦²»Å«¤Ï¡¢DXÈÇ¤«¤é·Á¾õ¤ò°ì¿·¡£¤è¤ê·àÃæ¥¤¥áー¥¸¤Ë¶á¤¤Â¤·Á¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÀß·×¤µ¤ì¡¢ËÜÂÎÂçÉôÊ¬¤ËÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¡¢¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³°´Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Ñ¤ÎÅ¸³«¤â·àÃæÄÌ¤ê¤Ë²ÄÇ½¤Ç¡¢²»Å«¤Î¿á¤¸ý¤Ë¤Ï¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¡£·àÃæ±é½ÐÆ±ÍÍÂ©¤ò¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー°Ò¿áµ´¤Ø¤ÎÊÑ¿È²»¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£ÊÑ¿È²»¤Ï¥Ü¥¿¥óÁàºî¤Î¤ß¤Ç¤âÈ¯Æ°²ÄÇ½¡£¥»¥ó¥µー¤Ë²Ã¤¨¡¢BGM¥Ü¥¿¥ó¤ÈÆó¤Ä¤Î¸ú²Ì²»¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¡£¡ÖÀûÉ÷¡×¤Ê¤É°õ¾ÝÅª¤Ê·àÈ¼4¶Ê¤ä¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ú²Ì²»¤¬È¯Æ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ±»þÊÑ¿ÈÀìÍÑÊÑ¿È²»¡Ê½½Ç·´¬¡Ë¡×¤â¼ýÏ¿¡£ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖCSMÊÑ¿È²»ºµ¡¦²»³Ñ¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ËÜÊÔ½½Ç·´¬¡ÖÊÂ¤ÓÎ©¤Äµ´¡×¤Ç¤ÎÆ±»þÊÑ¿È¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ä¡ÖCSMÊÑ¿È²»ºµ¡¦²»³Ñ¡×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤ò²»Å«¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¡¢·àÃæ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£²»Å«¤Î¥Ü¥¿¥óÁàºî¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥Ë¥Þ¥ë²óÅ¾»þ¤Î²»À¼¤¬È¯Æ°²ÄÇ½¡£
CSMÊÑ¿Èµ´Å«¡¦²»Å«
9·î12Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
2026Ç¯2·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§16,500±ß
¥µ¥¤¥º¡§
ÊÑ¿Èµ´Å«¡¦²»Å«¡§HÌó138mm¡ßWÌó75mm¡ßDÌó45mm
¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡§Ä¾·ÂÌó115mm
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤Î²óÅ¾¸¡½Ðµ¡¹½¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£