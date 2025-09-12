名優マイケル・ケイン（92）が、ファンタジー・アクション映画「ラスト・ウィッチ・ハンター2」で俳優業に復帰を果たす見込みだ。マイケルは、2015年公開の前作「ラスト・ウィッチ・ハンター」で演じた神父ドーラン役を再び演じる予定で、主人公コールダー役を続投するヴィン・ディーゼルとの共演が期待されている。



【写真】プライベートの誕生パーティーにも出席 主演のヴィン・ディーゼルとは大の仲良し

米「バラエティ」誌によれば、マイケルとの契約はまだ正式には締結されていないものの、スクリーン復帰が有力視されており、ライオンズゲートとヴィンの製作会社「ワン・レース・フィルムズ」は、続編の企画を急ピッチで進めているという。前作「ラスト・ウィッチ・ハンター」は、不死身の魔女ハンター・コールダーが、若き魔女クロエ（ローズ・レスリー）と37代目ドーラン（イライジャ・ウッド）とともに、ニューヨークに疫病をもたらそうとする強大な魔女集団に立ち向かう物語だ。



70年のキャリアで180本以上の映画に出演してきたケインは、「ハンナとその姉妹」（1987年）と「サイダーハウス・ルール」（2000年）で、2度のアカデミー賞助演男優賞を受賞している。2000年には名誉勲位「ナイト」となり「サー」の称号を与えられた。2023年10月に俳優業からの引退を表明していたが、今回の復帰は多くのファンにとって嬉しい驚きとなりそうだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）