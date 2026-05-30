リヴァプールは30日、アルネ・スロット監督が即時退任することを発表した。なお、後任に関しては、現在選定中であることが伝えられている。現在47歳のスロット監督は、2024年夏にフェイエノールトからリヴァプールの指揮官に就任。ユルゲン・クロップ前監督も後を引き継ぐと、就任1年目にしてプレミアリーグを制覇。クラブに5シーズンぶり通算20回目のリーグタイトルをもたらした。さらなる躍進を目指した就任2年目の今季は