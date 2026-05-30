ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが３０日までに更新された一生友子のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、貯金額を明かす場面があった。肌がきれいで年齢より若く見えると言われたヒカルは「肌にアトピーと乾燥肌とニキビ跡が全部あった。７年ぐらい前から美容クリニックに月１で行ってて、トータルで５０００万円ぐらいかかっている」と美肌の理由を明かした。その流れで貯金額を質問されたヒカルは「完璧な額じゃないけど３０億円