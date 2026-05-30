スウェーデン代表サッカー協会は30日、同国代表DFエミル・ホルム（ユヴェントス／イタリア）が負傷のためFIFAワールドカップ2026メンバーから離脱することを発表。ヘルマン・ヨハンソン（FCダラス／アメリカ）を代わりに招集することを伝えた。W杯本大会で日本代表と同じグループFに入ったスウェーデン代表は、12日にW杯に臨むメンバー26名を発表。現在はストックホルムで調整を続け、6月1日にノルウェー代表、同4日にギリシャ