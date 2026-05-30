日本バレーボール協会（JVA）の川合俊一会長（63）が30日、自身のインスタグラムを更新。バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者を麻薬取締法違反（所持）の疑いで28日に逮捕された際に、「佐藤駿一郎と一緒に行動」と報道された選手のSNSでの「犯人探し」に注意喚起した。29日に佐藤容疑者の逮捕を受けて1763文字で心境をつづっていた川合会長は「補足です」として「今現在も、佐藤容疑者と一緒にいた選手の犯人探しがSNSで