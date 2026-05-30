黒い便は見過ごせないサインですが、どのように対処すればよいか迷う方も多いかもしれません。まずは落ち着いて状況を整理し、受診の目安を知っておくことが大切です。ここでは、黒い便を発見したときの具体的な行動と、胃がんのリスクを下げるために日常生活で取り入れられる習慣について解説します。焦らず、着実に一歩を踏み出しましょう。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991