朝、階段を降りられない大型犬さん。パパに「抱っこして」と甘えて降ろしてもらう光景が赤ちゃんすぎるとSNSで話題に！記事執筆時点で502万回以上も再生されているこちらの投稿には、「可愛さに癒されて1日の疲れが吹っ飛びました！」「可愛すぎる動くぬいぐるみにしか見えませんw」などの声が寄せられています。 【動画：階段を降りられない大型犬→毎朝、パパに甘えんぼして…見た目と裏腹な『赤ちゃんすぎる光景』】 朝、