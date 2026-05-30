◇UFCファイトナイト・マカオ（2026年5月30日マカオ）世界最高峰の格闘技団体「UFCファイトナイト・マカオ」が30日にマカオで開催。鶴屋怜（THE BLACKBELT JAPAN）がルイス・グルレー（米国）に1Rリアネイキッドチョークで一本勝ち。約1年2カ月ぶりの再起戦で白星を飾った。試合後のインタビューで試合1カ月前に足首を骨折していたことを告白した。1Rで圧倒的な強さを証明した。試合開始からキレのあるパンチを当てていっ