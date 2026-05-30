健康に良いのは「何歩」歩くことなのか？認知症予防になるというのは本当なのか？「文藝春秋」6月号掲載の「歩く」の最新研究から、一部紹介します。【画像】東京大学大学院で老化生命科学を研究する久恒辰博准教授◆◆◆「歩く」ことが健康にいい影響を及ぼすことは、近年のさまざまな研究によってエビデンスが揃ってきている。たとえば、2025年、シドニー大学の研究者らが学術誌『The Lancet Public Health』で発表した最