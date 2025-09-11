¡ãÁÏ´©´ë²è¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×㉙¡ä¸ø½°ÅÅÏÃ°ì¤Ä¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤¬Ãæ»ºÁØ¤Î¥í¥Þ¥ó¤Ë¡Ä¥½¥¦¥ë¹¾Æî¤Î·¬ÅÄÊË³¤
½»Âð¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Î2¡¥2¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢½»Âð²Á³Ê¤ÎÁí¹ç¤Ï¤½¤Î7ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ëÁ´¹ñ15¡ó¤òÀê¤á¤ë¤È¤³¤í¡£Áí¹çÉÔÆ°»ºÀÇ¤ÎÉê²Ý´ð½à¤Ç¤¢¤ë¸ø¼¨²Á³Ê¤¬12²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1²¯2700Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î70¡ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤ì¤¬¥½¥¦¥ë¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë¤À¡£Àµ³Î¤Ë¤¤¤¦¤È¹¾Æî¡¦¿ðÁð¡Ê¥½¥Á¥ç¡Ë¡¦¾¾Ô³¡Ê¥½¥ó¥Ñ¡Ë¶è¤À¡£¹¾Æî¤¬¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤ÏPSY¤Î¶Ê¡Ö¹¾Æî¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ç³°¹ñ¿Í¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢±Ñ¸ìÈÇ¤Ï¹¾Æî¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡Ö¿·¶½ÉÙÍµÁØ¡Ênew rich¡Ë¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆJTBC¤¬Êü±Ç¤·¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡ØÀ¶ß¬Æ¶¡Ê¥Á¥ç¥ó¥À¥à¥É¥ó¡Ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ê2011¡Á12Ç¯¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¹¾Æî¤ÎÃÏÌ¾¤Ï¸Ø¼¨¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈ×±º¥¢¥¯¥í¥ê¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¹¾Æî¤ÎÃÏÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤¿¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡ÖÃÏ°Ìºâ¡Êpositioning goods¡¢ÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¼«¿È¤òÂ¾¿Í¤È¶èÊÌ¤¹¤ë¤â¤Î¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
50¡Á60Ç¯Á°¤Ë¤Ïº£¤Î¹¾Æî¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö±ÊÅì¡Ê¥è¥ó¥É¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤À¡Ö±ÊÅÐ±º¡Ê¥è¥ó¥É¥¥¥ó¥Ý¡Ë¤ÎÅìÂ¦¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1975Ç¯¤Ë¹¾Æî¶è¤¬¾ëÅì¶è¡Ê¥½¥ó¥É¥ó¥°¡Ë¤È±ÊÅÐ±º¶è¤«¤éÊ¬Î¥¤·¡¢88Ç¯¤Ë¿ðÁð¶è¤¬¹¾Æî¶è¤«¤é¡¢¾¾Ô³¶è¤¬¹¾Åì¶è¡Ê¥«¥ó¥É¥ó¥°¡Ë¤«¤éÊ¬Î¥¤·¤¿¡£
60Ç¯Âå¤Î¹¾Æî¤Ï»È¤¤Æ»¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¡£²Ì¼ù±à¤äÈª¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢68Ç¯¤Þ¤Ç¹¾Æî¤Ï°ìÈÌ²ÈÄí¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸ø½°ÅÅÏÃ¤â°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤ÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¡Ê¡Ø¹¾Æî¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹Ãø¡Ë¡£¤µ¤é¤ËÄãÃÏÂÓ¤Î¤¿¤á¹¿¿å¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¹¾Æî¤ò³«È¯¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï½»ÂðÉÔÂ¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£60Ç¯¤Î¥½¥¦¥ë¤Ï¿Í¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿53Ç¯¤Ë100Ëü¿Í¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¥½¥¦¥ë¤Î¿Í¸ý¤Ï60Ç¯¤Ë250Ëü¿Í¤ËµÞÁý¤·¤¿¡£µÞÁý¤¹¤ë¿Í¸ý¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥½¥¦¥ë»Ô¤Ï½é¤á¤Æ´ûÂ¸¤ÎÅÔ¿´¤ò¹âÌ©²½¤·¤¿¤êÅìÂçÌç¡Ê¥È¥ó¥Ç¥à¥ó¡Ë¡¦¿åìü¡Ê¥¹¥æ¡Ë¤Ê¤É¹¾ËÌ¡Ê¥«¥ó¥Ö¥¯¡Ë¤ò³«È¯¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ´¤¯Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡ºÇ½é¤Î³«È¯ÂÐ¾Ý¤Ïº£¤Î¹¾Æî¤Ç¤Ê¤¯²ÓÃ«Æ¶
¤½¤ì¤Ç»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ï¹¾Æî¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï·³»öÅª¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñÀïÁè¡ÊÄ«Á¯ÀïÁè¡ËÅö»þ¡¢¹¾ËÌ¤Ë½»µïÃÏ¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á·³»öºîÀï¤¬¤Þ¤È¤â¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤À¡Ê¡Ø¹¾Æî¡Ù¡¢¥¥à¡¦¥·¥É¥¯Ãø¡Ë¡£¤Þ¤¿¹¾Æî¤ÏÈòÆñ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥½¥¦¥ë»Ô¤Ï66Ç¯¤ËÎ©¤Æ¤¿¡Ö¥½¥¦¥ëÅÔ»Ô´ðËÜ·×²è¡×¤Ë´ð¤Å¤´Á¹¾¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ó¡ËËÌÂ¦40¡ó¡¢´Á¹¾ÆîÂ¦60¡ó¤Î¿Í¸ýÊ¬»¶À¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¡£60Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤ÏËÌÄ«Á¯·³ÆÃ¼ìÉôÂâ¤¬ÀÄ´¤Âæ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥ï¥Ç¡¢´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¡Ë¤ò½±·â¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÄå»¡´Ï¥×¥¨¥Ö¥í¹æ¤òÙ½Êá¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆîËÌ´Ø·¸¤¬¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤ò·Þ¤¨¡¢¹¾Æî¤ò³«È¯¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
Åö½é¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¤¬³«È¯¤ò»Ï¤á¤¿´Á¹¾¤ÎÆîÂ¦¤Ïº£¤Î¹¾Æî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹¾À¾¶è¡Ê¥«¥ó¥½¥°¡Ë¤Î²ÓÃ«Æ¶¡Ê¥Õ¥¡¥´¥¯¥È¥ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ËÂðÃÏ¤òÂ¤À®¤·¤ÆÃ±ÆÈ½»Âð¤ò¶¡µë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¹¤°¤ËÃÏ²Á¤¬¾å¾º¤·¤¿¡Ê¡Ø¾ÃÈñ¤Î´Ú¹ñ»Ë¡Ù¡¢¥¥à¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥óÃø¡Ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾å¾º¤·¡¢ÂðÃÏ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¤Ï²ÓÃ«Æ¶¤Î³«È¯¤òÃæÃÇ¤·¡¢ÂåÂØÃÏ¤òÃµ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î¹¾Æî¤À¡£¤½¤³¤Ï»È¤¤Æ»¤Î¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¡¢²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¹¾Æî³«È¯¤Î¤¿¤á¤ËºÇ½é¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¹¿¿å¤òËÉ¤°¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£´Á¹¾¤Î¿å°ÌÄ´Àá¤Î¤¿¤á¤Ë¾¼ÍÛ¹¾¡Ê¥½¥ä¥ó¥¬¥ó¡Ë¥À¥à¤ò·úÀß¡Ê73Ç¯¡Ë¤·¡¢ÄéËÉ¤È²ÏÀî±è¤¤¤ÎÆ»Ï©¡Ê¸½¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂçÏ©¡Ë¤òÂ¤À®¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ´Á¹¾±è¤¤¤òËä¤áÎ©¤Æ¤ÆÂðÃÏ¤Ë¤·¤¿¡£
¿Í¸ýÎ®Æþ¤Î¤¿¤á¤ËÀ¯ÉÜ¤ÏÁíÆ°°÷Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£72Ç¯¤ËÎ×»þÁ¼ÃÖË¡¤òÀ©Äê¤·¡¢78Ç¯Ëö¤Þ¤ÇÉÔÆ°»ºÅêµ¡ÍÞÀ©ÀÇ¡Ê¾ùÅÏÀÇ¤ÎÁ°¿È¡Ë¡¦±Ä¶ÈÀÇ¡¦ÅÐÏ¿ÀÇ¡¦¼èÆÀÀÇ¡¦ºâ»ºÀÇ¡¦ÅÔ»Ô·×²èÀÇ¤Ê¤É¤òÌÈ½ü¤·¤¿¡£
75Ç¯¤Ë¤Ï´Á¹¾ËÌÂ¦¤ÎÂðÃÏ³«È¯¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¡£¹¾ËÌ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥Ù¥ë¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢³«È¯¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛ¡Ë¤Ê¤É»ÊË¡ÉÜ¤ä¸¡»¡Ä£¤À¤±¤¬°Ü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÄ£¡¦´Ú¹ñ¶ä¹Ô¡Ê´Ú¶ä¡Ë¤Ê¤É¸ø¶¦µ¡´Ø¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎËÜÅ¹¤Î¹¾Æî°ÜÅ¾¤â¿ä¿Ê¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë³«È¯¤·¤¿¹¾Æî¤ÎÂðÃÏ¤Ï¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Êý¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ç¤Ï¥½¥¦¥ë»ÔÆâÁ´°è¤Ë½»Âð¤ò·ú¤Æ¤Æ¤â¿Í¸ý¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È°Ê³°¤Ë²ò·èºö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥¥à¡¦¥Ó¥ç¥ó¥ê¥ó¸µ¥½¥¦¥ë»ÔÅÔ»Ô·×²è¶ÉÄ¹¡¢¥½¥¦¥ë»Ô»þ»öÊÔ»¼°Ñ°÷²ñ»ñÎÁ¡Ë¡£
ËÑÀµô¦¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¶áÂå²½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£62Ç¯¤ÎËã±º¡Ê¥Þ¥Ý¡Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È½×¹©¤Î½Ë¼¤ÇËã±º¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¡Ö³×Ì¿´Ú¹ñ¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤·¡Ö¸½ÂåÅª»ÜÀß¤ò´°Á´¤ËÈ÷¤¨¤¿Ëã±º¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½×¹©¤ÏÀ¸³è³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
76Ç¯¡¢À¯ÉÜ¤Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¤À¤±¤¬·úÀß²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÃÏ¶è¡×À©ÅÙ¤Þ¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿¡£11ÃÏ¶è¤ò»ØÄê¤·¤¿¤¬¡¢6ÃÏ¶è¤¬¹¾Æî¤À¤Ã¤¿¡£»ö¼Â¾å¡¢¹¾Æî¥¢¥Ñ¡¼¥È³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥½¥¦¥ëÃæ»ºÁØ¤â¹¾Æî¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¹¥¤ó¤À¡£¡ÖÈòÆñ¤·¤ä¤¹¤¤ÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤½»Âð¡×¤À¤«¤é¤À¡£73Ç¯7·î¤ËÈ×±º1ÃÄÃÏ¤òÊ¬¾ù¤·¤¿ºÝ¡¢Åö»þ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¾èÍÑ¼Ö100Âæ°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¡Ø´Á¹¾³«È¯²ñ¼Ò¡Ù¡¢¥¤¡¦¥È¥¯¥¹Ãø¡Ë¡£Åö»þ¤ÎÈÒÉÛ1ÃÄÃÏ¤Ï¹ÔÀ¯¶è°è¤¬¡Ö±ÊÅÐ±º¶èÆ¼¿ýÆ¶¡Ê¥È¥ó¥¸¥ã¥¯¥É¥ó¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾¾Î¤â¡ÖÆî¥½¥¦¥ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×¤À¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñÅÚÃÏ½»Âð¸ø¼Ò¤¬·úÀß¤·¤¿4000À¤ÂÓ¶á¤¤ºÇ½é¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÂçÃÄÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£30¡Á40ÄÚÂæ¤Ç´Á¹¾¤ÎÄ¯Ë¾¤è¤ê¤âÆî¸þ¤¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢5³¬·ú¤Æ¤¬ÆîÂ¦¤Ë¸þ¤¤¤Æ°ìÎó¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡»ä¶µ°é¤È¹âµé¸ÛÍÑ¤Î¥á¥Ã¥«¤È¤·¤ÆÄêÃå
¹¾Æî¤Î³«È¯¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¹¾ËÌ¤ÎÌ¾Ìç¹â¹»¤Î°ÜÅ¾¤À¤Ã¤¿¡£76Ç¯¤Ëµþµ¦¡Ê¥¥ç¥ó¥®¡Ë¹â¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ÍÂçÌçÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥½¥¦¥ë¹â¡¢µ«Ê¸¡Ê¥Õ¥£¥à¥ó¡Ë¹â¡¢½ÊÌÀ¡Ê¥¹¥¯¥ß¥ç¥ó¡Ë½÷»Ò¹â¤Ê¤É¤¬¹¾Æî¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ë¿·¶½Ì¾Ìç¹â¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¹¾Æî¡Ö8³Ø¶è¡×¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£»Ò½÷¤òÌ¾Ìç¹â¤ËÆþ¤ì¤ÆÎÉ¤¤Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤»¡¢ÎÉ¤¤¿¦¾ì¤ò½¢¿¦¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Æ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¹¾Æî¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²Á³Ê¤ÏÅ·°æÃÎ¤é¤º¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
90Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ»ä¶µ°é¤Î¹çË¡²½¡¢Âç³Ø½¤³ØÇ½ÎÏ»î¸³¤ÎÆ³Æþ¡¢ÆÃÊÌÌÜÅª¹â¹»¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ç¹¾Æî¤ÏÂçÖµÆ¶¡Ê¥Æ¥Á¥É¥ó¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö»ä¶µ°é1ÈÖÃÏ¡×¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¹âµé²½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¡¢¾¦¶ÈÃÏ°è¤Ë¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯³Ê¤ÎÄ¶¹âÁØ½»¾¦Ê£¹ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡£ÉÏº¤ÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¹¾Æî¶èÆ»Ã«Æ¶¡Ê¥É¥´¥¯¥È¥ó¡Ë¤Ë2002¡Á2004Ç¯¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿ºÇ¹â69³¬¡¦2500À¤ÂÓ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÄ¶¹âÁØ½»¾¦Ê£¹ç¤Î¸µÁÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ðÁðÆ¶¤Ë¥µ¥à¥¹¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¹¾Æî¤Ï¥Æ¥Ø¥é¥óÏ©°ìÂÓ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¹âµé¿¦¾ì¤Î¥á¥Ã¥«¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡£90Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÆ·úÃÛ¥Ö¡¼¥à¤Ï¹¾Æî¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²Á³Ê¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡£
¹¾Æî¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÏÃæ»ºÁØ¤ÎÁ¢Ë¾¤ÎÂÐ¾Ý¤À¡£¹¾Æî¤ÏÂç´ÚÌ±¹ñ¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÈ¯Å¸¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¼«²èÁü¤Ç¤¢¤ê¡¢½¸Ãæ¤È¸úÎ¨¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡Ö¹¾Æî¤Î2¤Ä¤Î´é¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£½¸ÃæÅª¤Ê³«È¯¤ÏË¤«¤µ¤Þ¤Ç¤â¹¾Æî¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤¿¡£Æó¶Ë²½¤ÎËö¡¢¡ÖÈà¤é¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£ÀµµÁÏÀ¤ÇÍÌ¾¤Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ç¥ëÊÆ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¶µ¼ø¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ìîµå¾ì¤Î¹âµé´ÑµÒÀÊ¤ËÎã¤¨¤¿¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¡×¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¡ØÀµµÁ¤ÈÅÔ»Ô¡Ù¤ò½Ð¤·¤¿¥½¥¦¥ëÂç¤Î¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ó·úÃÛ³Ø²Ê¶µ¼ø¤Î¥½¥¦¥ëÈãÈ½¤Ï¹¾Æî¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£¤ï¤¬¹ñ¤Ç¥½¥¦¥ë¤È¼óÅÔ·÷¤À¤±¤¬°ì¿Í¾¡¤Á¤¹¤ì¤ÐÀ®Ä¹¤¬¸Â³¦¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ú¥¯¶µ¼ø¤Î»ØÅ¦¤À¡£Æ±¤¸¤¯¥½¥¦¥ë¤Ç¤â¹¾Æî¤À¤±¤¬ÆÈÁö¤¹¤ì¤Ðº¤Æñ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£¶Ñ¹ÕÈ¯Å¸¤¬²¿¤è¤ê¤âÉ¬Í×¤Ê»þÅÀ¤À¡£
¢¡½»¤à¤È¤³¤í¤âÄ°¤¯²Î¤â¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×
Âç´ÚÌ±¹ñ¤Ï¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¡£ÈÝÇ§¤·¤¬¤¿¤¤¡£2024Ç¯¤Î¿Í¸ý½»ÂðÁíÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï1297Ëü¸Í¤ÇÁ´ÂÎ½»Âð¡Ê1987Ëü¸Í¡Ë¤Î65¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£3¸Í¤Î¤¦¤Á2¸Í¤Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£1970Ç¯¤Ë3Ëü3000¸Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬50Ç¯Í¾¤ê¤ÇÌó400ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Î¼ê¥æ¥ó¡¦¥¹¥¤¥ë¤Î¶Ê¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×¤¬½Ð¤ë2Ç¯Á°¤Î85Ç¯¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï82Ëü¸Í¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÈæÎ¨¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£ºòÇ¯¤Î½»ÂðµöÇ§²Ä¤Î88¡ó¤â¥¢¥Ñ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î½»Âð¼è°ú¤â¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬ÂçÈ¾¡Ê77¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
²òÊü¸å¡¢²æ¡¹¤Îµ»½Ñ¤Ç·ú¤Æ¤¿ºÇ½é¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï59Ç¯½×¹©¤Î¾á´ä¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¢¥à¡Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÃÄÃÏ¤Ï62Ç¯½×¹©¤ÎËã±º¥¢¥Ñ¡¼¥È¤À¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï½é´ü¤ËÊØÍø¤µ¤È¸½ÂåÅª¤ÊÀ¸³è¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Å¥ËÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿»þÂå¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤è¤ê¿´ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¤½»µïÃÏ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¼è°ú¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤Æ²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢´¹¶âÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¤â¤¦´Ú¹ñÊ¸²½¤Î¾ÝÄ§¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦°û¼ò¥²¡¼¥à¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËK¡ÝPOP¤òºî¤Ã¤¿²Î¼ê¥í¥¼¤ÏºÇ¶á¡¢ÊÆ¹ñMTV¥Ó¥Ç¥ª¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¡Öº£Ç¯¤Î²Î¡ÊSong of the year¡Ë¡×¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë±¢¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£83Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¾®ÀâÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼ø¾Þ¤·¤¿¥·¥ó¡¦¥½¥¯¥µ¥ó¤ÎÄ¹ÊÔ¾®Àâ¤ÎÂêÌ¾¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¡£¥·¥ó¡¦¥½¥¯¥µ¥ó¤Ï¾®Àâ¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¥»¥á¥ó¥È¤ÎÊÉ¤¬»ÅÀÚ¤ëÎÙ¿Í´Ö¤ÎÃÇÀä¤È²«¶âËüÇ½¼çµÁ¤òÀ¸¤ß¡¢±¿±Ä´ÉÍýÉÔÀµ¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤Î¡Ö²øÊª¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥¦¥©¥ó¡¿ÉÔÆ°»ºµ¼Ô