完売前に急いでーーーッッ！【3COINS】コンパクト & 軽量で備えやすい◎「防災グッズ」

9月1日は「防災の日」。おうちにある「防災グッズ」を見直してみませんか？ 今回は【3COINS（スリーコインズ）】で買える「新作防災グッズ」をピックアップ。使いやすさにもこだわった商品をご紹介します。

あると助かる！「USB仕様 LEDライト」

いきなり停電になって真っ暗な部屋でパニックになりそうになったこと、ありませんか？ そんな時に備えておきたいのが、こちらの「USB仕様LEDライト」です。USBポートに接続して使うタイプのライトなので、モバイルバッテリーに繋ぐだけで簡単にランタンとして使うことができます。小型・軽量で、ポーチなどに入れて持ち歩きやすいのも魅力。大・小の2個セットで、その場に応じた使い方ができそうです。ストラップホールが付いているので、鍵やバッグにつけておくことで、いざという時焦らずすぐに使えそうです。お値段は\550（税込）です。

こんなのあるの！？「防災ライト付き 乾電池バッテリー」

災害時に困るのがスマホの電池切れ。そんなピンチを助けてくれるのが、こちらの「防災ライト付き 乾電池バッテリー」です。充電の必要が無い乾電池タイプで、公式サイトによると「スマートフォンを約15%充電できる」のだそう。サイドにはLEDライトがついているため、懐中電灯としての使用も可能。さらに本体には、警察・救急車・災害伝言ダイヤルと災害時に知っていると役立つ電話番号が書かれています。実際に災害に合うと、普段できていることもできなくなってしまいやすいのでこういったデザインはものすごく助かりそうです。お値段は\550（税込）です。

