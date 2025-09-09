小5娘が3人組から外された。“グループ外し”に親はどう向き合う？【ママリ】

小5娘が仲間外れに…相性が悪い子の言葉にグサッ！

小学五年生の娘の事でご相談です。

小学校四年の後半から3人で良く遊ぶ様になった子がいます。（元々2人だったところに、1人が入って来た様です）

先月ぐらいから3人で揉め出し、今すでに娘が外された感じになってます。3人の中でも元々後から入ってきた子と娘の相性がどうやら悪く、喧嘩になり、外された感じです。

割と酷い言い方されたりしていたし、泣いて帰って来た事を機に担任の先生に相談し、一度は普通に戻ってましたが、ここ数日また揉めて、3人組はもうやめるとLINEがきました。一緒にいても娘と話してくれなかったり、嫌な思いをする事が多いので、良かったじゃん、もう新しい友達を作りなとも話しました。かと思えば、苦手なだけで、3人で遊べるよとか言ってきたり、娘もどうして良いかわかんないみたいです。落ち込む娘をみて、胸が張り裂けそうになります。

こんなときどうしたら良いか、私も悩んでます。

今の状況を先生にも相談しようかとも思ってますが、どうしたら良いでしょうか。

上手く文章になってないとは思いますが、よろしくお願いします。 出典：

qa.mamari.jp

小学5年生といえば、思春期に入り友だち同士の関係も今までより複雑になりやすい時期ですよね。投稿者さんの娘さんは、仲良しグループが3人組になったことで友だちのバランス関係が崩れたようです。



LINEでのやり取りを見る限り、保護者としては「もうこの関係から抜け出させてやりたい」と考えているようですが、親がどこまで口を出しても良いか…という点にも悩んでいます。

子ども同士の友だちトラブルにさまざまな声が

わが子が友だちとの関係に悩むこの投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

ややこしいし親も悩みますよね。

うちはまだ女の子がミシュウガクですが、その問題で私だと悩みまくりそうです。。



娘さんの気持ちはどうなんでしょう？

それでも３人でいたいのか元々の子とふたりでいたいのか別のグループにかわってもいいと思ってるのかなどなど。

気持ちどおりにいかないこともあると思いますが。

ちなみにもうひとりの子は相手側寄りなんですか？2対1になっちゃうんですかね？

あとから入ってきた子にさからえずついてるのかどうなのか。

先生に相談して心が楽になるのであれば相談してもいいと思いますが最終的には先生に何を求めてらっしゃいますか？ 出典：

qa.mamari.jp

まずLINEをやめさせます。

親以外の友達を全て削除するために新しく入り直します。

友達がそれについてなんか言ってきたら、

親に見られてLINE消された。もしかしたらあなたたちの親にもLINEの内容お母さんが写真送るかも。

って言っときなさいって娘に言います。

そして学校の先生にもまた内容を伝えます。



女の奇数グループは上手くいかないですよね😭

親としてはすごく悲しい辛い出来事ですね。土日はご家族で楽しく出掛けて、話もいっぱい聞いて、嫌すぎたら学校なんて休んで気分転換もしちゃいましょう！家族は絶対的味方って伝えましょう！！ 出典：

qa.mamari.jp

「家族はいつも味方」という言葉は、子どもにとって大きな支えになります。友だちトラブルで悩む子どもに寄り添い、話を聞きながら必要があれば学校など別の大人とも話すことができます。



しかし、問題を乗り越えるのは子ども自身です。子ども自身がどうすれば前向きに問題を解決できるか、保護者は寄り添いながら子どもの「解決力」が育つようにサポートしたいですね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）