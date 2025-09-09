¥Ý¥ë¥·¥§¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö911¥¿ー¥ÜS¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª ÅÅÆ°¥Ä¥¤¥ó¥¿ー¥ÜÅëºÜ¤Ç711ps/800Nm¤òÈ¯´ø¡Ú¿·¼Ö¥Ë¥åー¥¹¡Û
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÔÈÎ¤µ¤ì¤¿911¤ÇºÇ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥â¥Ç¥ë
¥Ý¥ë¥·¥§911¥¿ー¥ÜS¡ÃPorsche 911 Turbo S
²þÎÉ¤ò¼õ¤±¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö992.2·¿¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿911¥¿ー¥ÜS¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¹âµé´¶¡¢Ä¹µ÷Î¥Áö¹Ô»þ¤Î²÷Å¬À¡¢Æü¾ï¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÔÈÎ¤µ¤ì¤¿911¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥â¥Ç¥ë¡£9·î9Æü¤Ë¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡ÖIAA¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£2025¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
911¤ª¤è¤Ó718¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥ó¤Î³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥âー¥¶ー»á¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö911¥¿ー¥ÜS¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥·¥§911¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤â´°Á´¤«¤ÄÂ¿ÍÑÅÓ¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÅª¤Ê»ÈÍÑ¤Ç¤â¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢¥µー¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤Ç¤â¡¢¿··¿911¥¿ー¥ÜS¤ÏÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ç¸ÄÀÅª¡¢¤½¤·¤ÆÂçÉý¤ËÂ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
0-100km/h²ÃÂ®¤Ï½¾Íè·¿¤«¤é0.2ÉÃÃ»½Ì¤Î2.5ÉÃ¤ò¼Â¸½
¥Ý¥ë¥·¥§911¥¿ー¥ÜS¡ÃPorsche 911 Turbo S
¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï911¥«¥ì¥éGTS·Ï¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡ÖT-¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤È¸Æ¤Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£3.6L¿åÊ¿ÂÐ¸þ6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥âー¥¿ー¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À8Â®DCT¡ÊPDK¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅÅÆ°¥¨¥°¥¾ー¥¹¥È¥¬¥¹¥¿ー¥Ü¥Á¥ãー¥¸¥ãー¡Öe¥¿ー¥Ü¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¤ÇºÇ¹â½ÐÎÏ523kW¡Ê711ps¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯800Nm¡Ê81.6kgf-m¡Ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£0-100km/h²ÃÂ®¤Ï½¾Íè·¿¤«¤é0.2ÉÃÃ»½Ì¤È¤Ê¤ë2.5ÉÃ¡Ê¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤Ï2.6ÉÃ¡Ë¤ò¼Â¸½¡£ºÇ¹âÂ®¤Ï322km/h¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
911¥«¥ì¥éGTS·Ï¤ÎT-¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç¤Ïe¥¿ー¥Ü¤¬1´ð¤À¤¬¡¢¿·¤·¤¤911¥¿ー¥ÜS¤Ç¤Ï2´ð¤òÅëºÜ¡£¥¿ー¥Ó¥ó¤È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µー¤ÏºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤ËÆÃÊÌ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡£2´ð¤Îe¥¿ー¥Ü¤ÏÀÇ½¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤Î±þÅúÀ¤â¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÍÆÎÌ1.9kWh¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç·ÚÎÌ¤Ê¹âÅÅ°µ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¡¢911¥«¥ì¥éGTS¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¡£
¹âÀÇ½¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿·¤·¤¤911¥¿ー¥ÜS¤Î½ÅÎÌ¤ÏÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤ï¤º¤«85kgÁý²Ã¤·¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤³¤Î½ÅÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤Ç½½Ê¬¤ËÊä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹¥Îã¤¬¡¢¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¡¦¥Î¥ë¥É¥·¥å¥é¥¤¥Õ¥§¤Ç¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¡£2024Ç¯½©¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª³«È¯ÃÊ³¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢·Ú¤¯¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥å¤µ¤ì¤¿911¥¿ー¥ÜS¤¬¸ø¾Ú¿Í¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¡¢7Ê¬3ÉÃ92¤Î¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤âÌó14ÉÃÂ®¤¤¡£
²þÎÉÈÇ911¥¿ー¥ÜS¤Î³«È¯¤È¥Æ¥¹¥È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¸ø¼°¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ý¥ë¥·¥§¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥§¥ë¥¯¡¦¥Ù¥ë¥¯¥Þ¥¤¥¹¥¿ー»á¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½ÅÎÌÁý²Ã¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤Î¼Ö¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë½ÓÉÒ¤Ç¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤â¸þ¾å¤·¡¢¥µー¥¥Ã¥È¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤âÂçÉý¤ËÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ý¥ë¥·¥§911¥¿ー¥ÜS¡ÃPorsche 911 Turbo S
¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Ï¡¢911¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Î¤³¤ÎÈ´·²¤ÎÀÇ½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼ÖÎ¾¤òÁ´Êý°Ì¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¬¹ç¤µ¤»¤¿¡£911¥¿ー¥ÜS¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·À¤Âå¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¥¦¥§¥Ã¥ÈÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥¤¾ò·ï¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ä¤Ë¤Ï¡¢ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ10mm¥ï¥¤¥É¤Ê325/30ZR 21¥µ¥¤¥º¤òÁõÃå¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ÏÀèÂå¤ÈÆ±¤¸255/35ZR20¥µ¥¤¥º¤À¡£
É¸½àÁõÈ÷¤ÎPCCB¡Ê¥Ý¥ë¥·¥§¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¥Ö¥ìー¥¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¥Ö¥ìー¥¥Ñ¥Ã¥É¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê²Ù½Å¤ËÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥ìー¥ÀÇ½¤È¥Ú¥À¥ë¥Õ¥£ー¥ë¤¬Æ±»þ¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£¥ê¥ä¤Î¥Ö¥ìー¥¥Ç¥£¥¹¥¯·Â¤Ï390mm¤«¤é410mm¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ÏÄ¾·Â420mm¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤911¥¿ー¥ÜS¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤¬2¥É¥¢¥â¥Ç¥ë¤ËÅëºÜ¤·¤¿¤Ê¤«¤ÇºÇÂç¤ÎPCCB¥Ö¥ìー¥¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿·¤·¤¤¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÎäµÑ¤È¸úÎ¨¤âºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡£¼ÖÎ¾Á°Éô¤Ë¿âÄ¾¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¯ー¥ê¥ó¥°¥¨¥¢¥Õ¥é¥Ã¥×¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤Ï¡¢ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤«¤é·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿²ÄÊÑ¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥éー¥ê¥Ã¥×¤ä¿½Ì¤È·¹¼Ð¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ê¥ä¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÁ´ÂÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¡£¥¯ー¥ê¥ó¥°¥¨¥¢¤Ï¥Ö¥ìー¥¤È¥é¥¸¥¨ー¥¿ー¤ËºÇÅ¬¤ËÎ®¤ì¤ë¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤Ï¡¢Áö¹Ô¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÍÈÎÏ¡Ê³ÊÇ¼»þ¤Ï¶õµ¤Äñ¹³¡Ë¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ËÄã¸º¡£911¥¿ー¥ÜS¥¯ー¥Ú¤Î¶õµ¤Äñ¹³·¸¿ô¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤¬ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â10%Äã¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤Ï¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î¥¦¥§¥Ã¥È»þ¤Î¥Ö¥ìー¥µóÆ°¤ò²þÁ±¡£¥¦¥§¥Ã¥È¥âー¥É¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤¬ÊÄ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ö¥ìー¥¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò²á¾ê¤Ê¿å¤·¤Ö¤¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¡£
¹âÅÅ°µÅÅµ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¤¿T-¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢911¥¿ー¥ÜS¤ÏÅÅµ¤Ìý°µÀ©¸æ¼°¥Ý¥ë¥·¥§¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥·¥ã¥·ー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡ÊehPDCC¡Ë¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÊý¸þÅ¾´¹»þ¤Î¥íー¥ë¤òÍÞ¤¨¡¢¥³ー¥Êー¤Ø¤Î¿ÊÆþ¤ÈÃ¦½Ð»þ¤Î½ÓÉÒÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Áö¹Ô¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ª¥¤¥ëÎ®ÎÌ¤Ë¤è¤ê°µÎÏ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¥¯¥í¥¹ÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¥í¥Ã¥É¤òºîÆ°¤µ¤»¤ë¡£¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶ー¤Ï»Ù»ýÎÏ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥ïー¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤µ¤é¤ËÍ½Â¬²ÄÇ½¤Ç±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢±¿Å¾¤Î²÷Å¬À¤È¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤ÎÎ¾Êý¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢±¿Å¾¤Î²÷Å¬À¡¢°ÂÄêÀ¡¢½ÓÉÒÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£ehPDCC¤Ï400V¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ï¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀèÂå¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹âÂ®¤ÇºîÆ°¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥¯¥¹¥ë¥ê¥Õ¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥¿¥óÀ½¤Î¥ê¥ä¥µ¥¤¥ì¥ó¥µー¤È¥Æー¥ë¥Ñ¥¤¥×¥È¥ê¥à¤òÈ÷¤¨¤¿¿·¤·¤¤É¸½à¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥°¥¾ー¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤â¡¢¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç911¥¿ー¥ÜS¤ò¶¯²½¡£¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ëÀìÍÑ¤ËÄ´À°¤µ¤ì¡¢¥¨¥°¥¾ー¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¼«ÂÎ¤Î·ÚÎÌ²½¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¡¢ÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤À¡£3.6L¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÈóÂÐ¾Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¼þÇÈ¿ô¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÏ¶¯¤¯¥·¥ãー¥×¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¥Ý¥ë¥·¥§¥¯¥ì¥¹¥È¤ò´Þ¤á¥¿ー¥ÜÀìÍÑ¤Î¡Ö¥¿ー¥Ü¥Ê¥¤¥È¡×¥«¥éー¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Ý¥ë¥·¥§911¥¿ー¥ÜS¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡ÃPorsche 911 Turbo S Cabriolet
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥¯¥í¥¹¥·¥êー¥º¥¿ー¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥óÀïÎ¬¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤¬¡¢¥¿ー¥Ü¥Ðー¥¸¥ç¥óÀìÍÑ¤Î¥¿ー¥Ü¥Ê¥¤¥È¥«¥éー¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¥¯¥ì¥¹¥È¤È¥ê¥ä¤Î¡Öturbo S¡×¤Î¥ì¥¿¥ê¥ó¥°¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥ä¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥¹¥é¥Ã¥È¤È¥µ¥¤¥É¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥¿ー¥ÜSÀìÍÑ¤Î¥¤¥ó¥µー¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ò¶¯Ä´¡£¥¿ー¥ÜSÍÑ¤Î¥Û¥¤ー¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¿ー¥Ü¥Ê¥¤¥È¤Î¿·¤·¤¤¥»¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¤È¥È¥ì¥Ã¥É¤Ï¥«¥ì¥é¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¥ï¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥ä¥µ¥¤¥É¤Ë¤â³«¸ýÉô¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£ºÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥ê¥ä¥Õ¥§¥¤¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥ìー¥·¥ç¥ó³«¸ýÉô¤¬¼ÖÉý¤Î¥ï¥¤¥É´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¥¿ー¥ÜÆÃÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¥Á¥¿¥óÀ½¥¨¥°¥¾ー¥¹¥È¥Æー¥ë¥Ñ¥¤¥×¤Ï¡¢¥Æー¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¾åÉô¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñー¥ë¹½Â¤¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¿ー¥ÜS¤Î¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÆ³Åª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¼ì¤Ê¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¥Á¥¿¥óÀ½¥ªー¥Ð¥ë¥Æー¥ë¥Ñ¥¤¥×¥È¥ê¥à¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Â¾¤Î911¥â¥Ç¥ë¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¥¿ー¥Ü¥Ê¥¤¥È¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÇÆÃÄ§¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤ー¥ë¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡¢¥»¥ó¥¿ー¥³¥ó¥½ー¥ë¼þ¤ê¡¢¥Ç¥³¥ìー¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥í¥Î¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¥áー¥¿ー¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤È¥»¥ó¥¿ー¥³¥ó¥½ー¥ë¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ü¥¿¥ó¤â¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î¿§¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó½é¤á¤Æ¡¢¥Í¥ª¥¸¥à¥È¥ê¥à¤òÈ÷¤¨¤¿¥«ー¥Ü¥ó¹½Â¤¤Î¥È¥ê¥à¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÎ¢ÃÏ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ñー¥Õ¥©¥ìー¥Æ¥Ã¥É¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤¬¡¢ÀìÍÑ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¯ー¥Ú¤ÏÉ¸½à¤Ç2¥·ー¥¿ー¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¥ê¥ä¥·ー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤Ç¤Ï2+2¤Î¥·ー¥È¹½À®¤¬É¸½à¤À¡£
¥Ý¥ë¥·¥§911¥¿ー¥ÜS¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡ÃPorsche 911 Turbo S Cabriolet
ÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ìë´ÖÁö¹Ô»þ¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÊÃÊ¤Ë¹â¤á¤ë³×¿·Åª¤Ê¥é¥¤¥Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ëHD¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢¥¿¥¤¥ä²¹ÅÙ·×¤ò´Þ¤à¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥í¥Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢ÀìÍÑ¤Ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿PASM¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢PDCCÅÅµ¤Ìý°µ¼°¥íー¥ë¥µ¥Ýー¥È¡¢¥Á¥¿¥óÀ½¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥°¥¾ー¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬É¸½à¤ÇÈ÷¤ï¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥á¥â¥êーµ¡Ç½ÉÕ18¥¦¥§¥¤¡¦¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥È¥×¥é¥¹¤ä¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤Î¡Öturbo S¡×¥ì¥¿¥ê¥ó¥°¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·ー¥ÈÉ½ÌÌ¤È¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥¿ー¥ÜSÀìÍÑ¤Î¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ï¡¢½éÂå911¥¿ー¥Ü¡Ê930·¿¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥Ý¥ë¥·¥§¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö ¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ãー¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¤À¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï100¿§°Ê¾å¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤«¤é¹¥¤ß¤Î¥«¥éー¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ö¥ìー¥É¤ò¥Í¥ª¥¸¥à¤ÇÅÉÁõ¤·¤¿¥¿ー¥Ü¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Û¥¤ー¥ë¡¢¿¥ÌÜÌÏÍÍ¥«ー¥Ü¥ó¤Î·ÚÎÌ¥ëー¥Õ¡¢¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥ä¥é¥¤¥È¡¢¥«ー¥Ü¥óÀ½¥ê¥ä¥µ¥¤¥É¥»¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æー¥¯¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£º£²ó½é¤á¤Æ¡¢É¸½à¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤è¤ê50%·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¤¿¥«ー¥Ü¥óÀ½·ÚÎÌ¥ï¥¤¥Ñー¥¢ー¥à¤òÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¥Ë¥åー¥¹¤À¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥«¥éー¤Î¥Ç¥³¥ìー¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¡¢¾å¼Á¤Ê¥Ç¥³¥ìー¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò»Ü¤·¤¿¥ì¥¶ー¤Î¥·ー¥È¥³¥ó¥½ー¥ë¤È¥·¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Î¼ÖÎ¾¥ー¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ç¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
SPECIFICATIONS
¥Ý¥ë¥·¥§911¥¿ー¥ÜS¡ÃPorsche 911 Turbo S
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4551¡ßÁ´Éý1900¡ßÁ´¹â1305¡Î1304¡Ïmm
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§2450mm
ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¡§5.45m
¾è¼ÖÄê°÷¡§2¤Þ¤¿¤Ï4¡Î4¡Ï¿Í
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1740¡Î1825¡Ïkg
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡§3591cc
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§¿åÊ¿ÂÐ¸þ6µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿ー¥Ü
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§471kW¡Ê640ps¡Ë
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§760Nm¡Ê77.5kgf-m¡Ë
¥âー¥¿ーºÇ¹â½ÐÎÏ¡§52kW¡Ê71ps¡Ë
¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¡§523kW¡Ê711ps¡Ë/6500-7000rpm
¥·¥¹¥Æ¥àºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§800Nm¡Ê81.6kgf-m¡Ë/2300-6000rpm
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§8Â®DCT
¶îÆ°Êý¼°¡§4WD
0-100km/h²ÃÂ®¡§2.5¡Î2.6¡ÏÉÃ
0-200km/h²ÃÂ®¡§8.4¡Î8.8¡ÏÉÃ
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§322km/h
ÀÇ¹þ¼ÖÎ¾²Á³Ê¡§3635¡Î3941¡ÏËü±ß
¢¨¡Î ¡ÏÆâ¤Ï911¥¿ー¥ÜS¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì