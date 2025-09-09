Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

キャッシュレス社会は、財布の存在感を小さくすることに成功しました。

たしかに、現金の持ち歩きはほとんど必要なくなったものの、数枚のカード管理という最後のジレンマが、ポケットの膨らみとして居座り続けています。

そんな長年の悩みに終止符を打つべく、手に取ったのが「Grow Wallet」。このカードケースなら、ポケット由来のストレスを、アルミニウムと3Kカーボンファイバーで挟みこんで封印してくれそうです。

時計にも通じる、モノとしての魅力

Photo: 山田洋路

箱から取り出すと、冷たい質量がテーブル上に正座。CNC加工が描いた滑らかな面取りは、機械式時計のような精密な造形で視線を誘います。

78gという見た目以上の凝縮感は、「薄いのにやたら存在感がある」という矛盾を剝き出しに。「Grow Wallet」を手にした瞬間、主役はカードではなく、その入れ物に差し替わりました。

収納力と携帯性

Photo: 山田洋路

そのスペックを確かめるべく、手持ちのカードを詰め込んでみました。

驚いたことに、厚みのあるクレジットカードもすんなり入って、かさばりもカードの枚数ぶんしか付加されません。カードのホールド感はありつつ、左右どちらからでもスムーズに抜き出せるのも使いやすいポイントです。

Photo: 山田洋路

分厚い財布のときと違って、パンツのシルエットが崩れないだけで1日が快適になりますし、チェアに腰掛けると、ポケットから「在庫」が捌けたような解放感に気づきました。

スマホ連携機能

Photo: 山田洋路

MagSafe接続の「ピタッ」という小さな音は、スマホとカード、2種類の決済手段が一体化した合図。もう、財布の出る幕はなさそうです。

Photo: 山田洋路

さらには、スマホスタンドとしても機能。用途が重なり合って、一歩先の使い勝手が立ち上がります。狭いテーブルが、動画も資料も確認できる臨時オフィスへ転じました。

転ばぬ先のスマートな杖

Photo: 山田洋路

「見えない敵」への先制パンチを忘れないのも、現代ビジネスパーソンにとっての嗜みでしょう。「Grow Wallet」は物理的なタフさはもちろん、RFID信号を遮断するスキミング防止機能も備わっていて、安心感があります。

Photo: 山田洋路

ミニマルなカードケースなのに、ちゃんとAirTag収納ができるのもポイント。万が一忘れたり落としたりしても、所在の追跡は簡単にいきそうです。

Photo: 山田洋路

個人的に「これはうまい！」と唸ったのが、暗がりで位置を知らせる蓄光機能です。バッグの中でのプチ紛失にも、これで対応可能。さまざまなスケールでの不測の事態に強い、まさに「転ばぬ先の杖」だと感じました。

カードをスマートかつ安全に管理したいと考えるなら、この「Grow Wallet」が1つの選択肢になりそう。その真価を、以下Webページで確かめてみてください。

＞＞最大15枚収納＆MagSafe対応。暗闇でも見つけやすい蓄光カードケース

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya