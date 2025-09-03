2017年の設立以来、ラグジュアリーを再定義してきたMAISON de SABRÉ。ついにブランド初のフラッグシップバッグ「パレス」が誕生します。16か月に及ぶデザインと6か月の素材開発を経て完成したこのバッグは、上質なカーフレザーとスエードを使用し、8年間のクラフトマンシップを凝縮。世界同時発売に先駆け、日本ではミヤシタパークでの限定イベントも開催されます。 MAISON de SABRÉ「パ