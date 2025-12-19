「折りたたみiPhone」や「AirTag 2」といったアップルの未発表製品に関する詳細な情報が海外で報じられています。 ↑2026年には何が製品化する？ これらの情報は、「iOS 26」の初期ビルドが動作するプロトタイプデバイスを解析したことで判明しました。内部には多数の製品情報が存在していますが、そこから特に期待が大きい新製品を選んでみました。 AirTag 2 AirTag 2については、低バッテリー状態の改善、クラウドソ