HoYoverseは、オープンワールドRPG「原神」（げんしん）とあきんどスシローが運営する「スシロー」とのコラボを実施する。期間は10日～28日まで。

「観月の宴」では、コラボ限定ピックやカードなどが付くおすしをはじめとした商品が登場するほか、抽選でコラボ限定グッズが当たるSNSキャンペーンも実施される。

また、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県、北海道の8店舗限定で、「原神」の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗を期間限定で開催する。10日～28日は、北海道の札幌山の手店、東京都の秋葉原中央通り店、愛知県の栄店、福岡県の福岡神松寺店。

11日～28日は、東京都の池袋駅東口店、神奈川県のミューザ川崎店、大阪府の難波アムザ店、道頓堀店。

コラボ限定ピックの対象商品は、「観月の宴 原神コラボ限定ピック付き サーモン中巻」が、コラボ限定ピックの手配総数36.5万枚分が完売次第終了する。価格は270円～、販売期間は10日～。一部期間は赤しゃりで提供される。

観月の宴 原神コラボ限定ピック付き サーモン中巻

コラボ限定ピック（前半5種）

「観月の宴 原神コラボ限定ピック付き えび＆うなぎアボカドチーズマヨ炙り」が、コラボ限定ピックの手配総数25.9万枚分が完売次第終了する。価格は270円～、販売期間は17日～。一部期間は赤しゃりで提供される。

観月の宴 原神コラボ限定ピック付き えび＆うなぎアボカドチーズマヨ炙り

コラボ限定ピック（後半5種）

コラボ限定ピックはランダム提供となる。対象商品1点に付き1枚配布される。

コラボ限定ステッカー付き対象商品

コラボ限定ステッカー付き対象商品は、「観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 苺ミルクムースケーキ」が、コラボ限定ステッカーの手配総数40.5万枚分が完売次第終了する。価格は320円～、販売期間は10日～。

観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 苺ミルクムースケーキ

「観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 復刻 ソーダみるくパフェ」が、コラボ限定ステッカーの手配総数36万枚分が完売次第終了する。価格は370円～、販売期間は10日～。

「観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 復刻 醤油ラーメン」が、コラボ限定ステッカーの手配総数42.8万枚分が完売次第終了する。価格は500円～、販売期間は10日～。

観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 復刻 醤油ラーメン

コラボ限定ステッカー

コラボ限定ピック・ステッカー裏面の二次元コードにアクセスすると、ゲーム内で使用できる「お肉たっぷり寿司」、「夢一夜の癒し」などのアイテムがプレゼントされる。シリアルコード使用期間は12月31日まで。交換は1ユーザー3回まで。

コラボ限定メタリックカード付き対象商品

コラボ限定メタリックカード付き対象商品は、「観月の宴 原神コラボ限定メタリックカード付き 天然本鮪6貫盛り」が、前半の10日～はコラボ限定メタリックカードの手配総数18.5万枚分が完売次第終了する。後半の17日～はコラボ限定メタリックカードの手配総数13.9万枚分が完売次第終了する。

価格は1400円～、前半の一部期間は赤しゃりで提供される。

観月の宴 原神コラボ限定メタリックカード付き 天然本鮪6貫盛り

前半：コラボ限定メタリックカード全5種（4種＋シークレット1種）

後半：コラボ限定メタリックカード全5種（4種＋シークレット1種）

コラボ限定メタリックカードはランダム提供となる。対象商品1点に付き1枚配布される。

コラボ限定メタリックカード裏面の二次元コードにアクセスすると、名刺の飾り紋「祭典・マグロとシャリ」とゲーム内で使用できる「原石×60」などのアイテムがプレゼントされる。シリアルコード使用期間は12月31日まで。交換は1ユーザー1回まで。

また、抽選で500名にコラボ限定すし皿4枚セットがプレゼントされる。応募期間とシリアルコード使用期間は28日まで。

コラボ限定すし皿

コラボ限定ミニフィギュア、クリアボトル付き対象商品

コラボ限定ミニフィギュア、クリアボトル付き対象商品は、前半がコラボ限定ミニフィギュアの手配総数20.3万個が完売次第終了する。価格は1400円～、販売期間は10日～。後半がコラボ限定クリアボトルの手配総数13.5万個が完売次第終了する。価格は1300円～、販売期間は17日～。対象ドリンクは「サントリー烏龍茶」や「ペプシコーラ」など。

前半：コラボ限定ミニフィギュア（全4種類）

後半：コラボ限定クリアボトル（全4種類）

コラボ限定ミニフィギュア、クリアボトルはランダム提供となる。

ネット注文限定！ コラボ限定お持ち帰り対象商品

前半は、「観月の宴 原神コラボ限定セット8貫 コラボ限定エコバッグ付き」が、コラボ限定エコバッグの手配総数4.7万個分が完売次第終了する。価格は1880円～、予約開始日時は10日7時～。受取期間は13日～16日まで。一部期間は赤しゃりで提供される。

観月の宴 原神コラボ限定セット8貫 コラボ限定エコバッグ付き

前半：コラボ限定エコバッグ（全4種）

後半は、「観月の宴 原神コラボ限定セット8貫 コラボ限定アクリルスタンド付き」が、コラボ限定アクリルスタンドの手配総数3.2万個分が完売次第終了する。価格は1980円～、予約開始日時は17日7時～。受取期間は20日～28日まで。

観月の宴 原神コラボ限定セット8貫 コラボ限定アクリルスタンド付き

後半：コラボ限定アクリルスタンド（全4種）

コラボ限定エコバッグ、アクリルスタンドはランダム提供となる。対象商品1点に付き1個配布される。

コラボ限定グッズに同封されている別紙の二次元コードにアクセスすると、名刺の飾り紋「祭典・マグロとシャリ」とゲーム内で使えるアイテムがプレゼントされる。

何が出るかな？ スシローSNS診断キャンペーン

期間中、スシロー公式Xをフォローし、スシロー診断で一問一答、「抽選に応募」ボタンから「#原神スシロー診断」を投稿。すると、抽選で100名に「アクリル色紙スタンド」がプレゼントされる。応募期間は10日～28日まで。

また、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿をリポストすると抽選で20名に「スシローで使えるお食事券1万円分」が当たるキャンペーンを実施する。応募期間は10日～28日まで。