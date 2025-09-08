この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

片づけライフコーチのパンダみゆき氏「片付けられない私はダメな人…そんな思いは今すぐ捨てて！」独自メソッドで意識改革を提案

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで「【本気で片づけたい人】今すぐ捨てて！『片づけられない私はダメな人』そんな事考えてる暇あったら1日も早く片付けなくて良い世界へ」と題し、片づけライフコーチのパンダみゆき氏が「片付けられない」という思い込みからの脱却と、片付けの本質について熱く語った。みゆき氏は動画冒頭、「片付けてもまたすぐ散らかってしまう。こんな私はダメな人間だなんて思っていませんか？そんなくだらない考えは今すぐやめてください」と視聴者に呼びかける。「片付けられない人はいないし、片付かない家はありません」と断言し、繰り返される片付け悩みの根底には“意識の問題”があると指摘した。



みゆき氏は片付けテクニックやノウハウについて「物を出して、いらない物だけを取り除いて使いやすいようにしまえば良いだけ」「片付けの方法は巷にいくらでも落ちてます」としながらも、「それを何度も真似しても終わらない。大きな問題は意識の在り方なんです」と力説。「私たちは自分の意識で全てを決めてしまう」「片付けられない＝ダメな人、という意識が強いのは本当にもったいない」と一刀両断した。



また、自身が行うコンサルティングやオンラインコミュニティの現場経験から、「収納グッズをたくさん買い込んでも、本質が変わらなければ結局心はスッキリしない」「行動できるかどうかも意識次第」と語る。「悩みやコンプレックスに振り回され続けるのは人生がもったいない。片付けに振り回されなくて済む世界を目指して欲しい」と呼びかけ、「私もつい“アホなことやってる”と比喩的に口にするけれど、それにとらわれる必要は全くありません」と強調した。



さらに、「YouTubeを見ても片付かない人が多い理由は“情報過多”だ」とし、「やり方や収納術よりも大切なのは、情報をそぎ落とし、自分の意識と思考パターンに気づき修正すること」と指南。「自分を“ダメ人間”と思う必要は一切ない。現状維持を望むホメオスタシスという本能があるから、行動を変えるのは簡単でないが、人生のピラミッドを一段上がるだけで全く新しい世界が開ける」と背中を押した。



動画の終盤では、「行動できた人とできない人の差は“なんとなく”という直感と意識の違いだけ」と説明。「ずっとノウハウを集めるより、思考や心まですべて“片付ける”意識を持つのが本質的なアプローチ」と自身のメソッドを解説したうえで、多くの人に“片付けの呪縛”からの意識改革を呼びかけ、動画を締めくくった。